Det tyske magasin Der Spiegel har bragt flere opdigtede historier

Et af Europas mest anerkendte magasiner, det tyske Der Spiegel, har i årevis trykt flere artikler fra en redaktør, som opdigtede artikler, passager i sine artikler og flere kilder.

Redaktøren, Claas Relotius, har sagt sin stilling på magasinet op efter at være afsløret i sin svindel, som han i første omgang nægtede.

Afsløringen af den årelange svindel fandt sted, stort set samtidig med at Claas Relotius modtog årets pris for den bedste tyske reportage ved Deutsches Reporterpreis 2018 i Berlin 3. december.

Fik pris for falsk artikel

Redaktøren, der har modtaget lignende priser tidligere i sin karriere, blev præmieret for en artikel om en syrisk dreng, som lever i den vildfarelse, at han på grund af en ubetydelig drengestreg har udløst borgerkrigen i sit land.

Juryen argumenterede med, at teksten på en gang er »let, let og relevant uden at afsløre, hvilke kilder den er baseret på«. En nærmest tragikomisk ros, al den stund alle kilder i artiklen var opfundet, ligesom store dele af artiklen. »Citater, steder, scener samt formentlig mennesker af kød og blod var svindel«, skrev Spiegel selv i går på sin online-version.

Afsløret under prisoverrækning

Mens Claas Relotius stod på scenen i Berlin og modtog prisen, sendte en pressemedarbejder fra et frivilligt borgerværk, der patruljerer på grænsen mellem den amerikanske delstat Arizona og Mexico, en mail til Spiegel. Hun spurgte, hvordan journalisten fra Spiegel kunne skrive reportagen ’Jaegers Grenze’ om vagtværnet med flere citater uden at have besøgt eller talt med dem. Uden overhovedet at være på stedet.

Dermed var Claas Relotius afsløret. Han havde været i USA sammen med en kollega, der var blevet mistroisk og derfor kunne dokumentere, at der var tale om svindel. Ifølge Spiegel afviste Claas Relotius i første omgang at have bedraget i sine artikler for dog senere at tilstå.

I løbet af de 7 år, hvor redaktøren har været ansat, har Spiegel publiceret 60 artikler fra ham. Af dem indrømmer han selv, at 14 har været helt eller delvis opdigtede. Magasinet undersøger nu selv de øvrige.

Politiken har et samarbejde med Der Spiegel, hvor vi løbende oversætter magasinets historier. Vi har bragt mindst en af Claas Relotius artikler – et interview med det sidste overlevende medlem af den tyske modstandsgruppe Hvide Rose, der blev bragt i PS 21. oktober i år. Det er ikke en af de artikler, som Der Spiegel indtil videre nævner som problematiske.