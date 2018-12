Se listen: Her er de 15 kulturattraktioner, som Uber-kunderne helst vil besøge

Taxatjenesten Uber har lavet en liste over, hvilke af verdens attraktioner - i hvert fald i de lande, hvor Uber findes, - som flest Uber-kunder har bedt om at blive fragtet til, skriver CNN Travel.

Og her vil det nok glæde mange med interesse i historie, kultur og kulturarv, at det er den slags attraktioner, der er de mest besøgte i Ubers verden. Især tårne er meget populære.

Taxitjenesten er en amerikansk opfindelse, så det er ikke overraskende at de tre mest populære attraktioner ligger på det nordamerikanske kontinent.

Empire State Building i New York, berømt for blandt andet byens bedste udsigt, er den attraktion i verden som flest Uber-kunder i 2018 har bedt om at blive kørt til. Nummer 2 på listen ligger også i New York og er Freedom Tower ved World Trade Center, der er bygget der, hvor Twin Towers lå indtil 11. september 2001. På 3. pladsen kommer observations- og tv-tårnet, CN Tower i Toronto, der minder om Fernsehturm i Berlin, men er 2,5 gange højere - 553,3 meter.

På de næste to pladser ligger to af de mest ikoniske og berømte bygninger i Europa, begge fra Paris: Triumfbuen er nummer 4 og Eiffeltårnet nummer 5 på listen over mest populære Uber-attraktioner.

Herefter skal vi til Mellemøsten og Dubai, hvor verdens højeste tårn, Burj Khalifa på 828 meter, indtager 6. pladsen.

Buckingham Palace i London, Disneyland i Los Angeles og Golden Gate Bridge i San Francisco er nummer 7, 8 og 9.

På 10. ende pladsen finder vi noget med dansk islæt - Jørn Utzons verdensberømte Opera ved havnen i Sydney i Australien.

Den Blå Moske i Istanbul i Tyrkiet er nummer 11, Berlinmuren i Tyskland nummer 12, Vatikanet i Rom i Italien nummer 13, Kristusstatuen i Rio de Janeiro i Brasilien nummer 14 og endelig er Den store pyramide i Giza i Egypten nummer 15.