Nyt studie: Computerspillere er mindre modtagelige for billeder af vold og klamme toiletkummer

Hvis du spiller voldelige computerspil, bliver du mere immun over for ubehagelige billeder, viser nyt australsk studie.

Det er det evige spørgsmål: Hvad sker der egentlig med alle dem, som i timevis dræber og skyder mennesker i diverse spil på computeren?

Ifølge et nyt australsk studie fra University of New South Wales bliver de ivrige spillere af voldelige computerspil mindre modtagelige over for diverse former for voldelige billeder. De er simpelthen mindre tilbøjelige til at lægge mærke til de ubehagelige billeder, skriver The Guardian.

I forsøget viste forskerne en lang række naturbilleder eller andre neutrale billeder til forsøgspersonerne. De blev bedt om at udpege det billede, der var blevet drejet en halv omgang. For at forstyrre forsøgspersonerne viste forskerne samtidig en stribe billeder, der eksplicit skildrede vold eller andre ubehageligheder, for eksempel beskidte toiletkummer.

Og det viste sig, at de personer, som spiller mere end fem timers voldelig computerspil om ugen, for eksempel Counter Strike, i mindre grad end de øvrige testpersoner lod sig påvirke af de eksplicitte billeder. De var bedre til at koncentrere sig om at løse opgaven og finde det billede, som var drejet en halv omgang.

Men betyder det så også, at man selv bliver voldelig eller ændrer syn på vold af at spille voldelige computerspil?

Det vil forskerne ikke konkludere. Forskerne advarer direkte mod at bruge studiet til at konkludere, at folk, der spiller brutale computerspil, bliver afstumpede. Det fortæller alene noget om, hvordan spillene påvirker vores opfattelsesevne.