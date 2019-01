»Ingen putter spædbørn i et hjørne«: Det skal være slut med dårlige undertekster på dansk tv

Forum for Billedmedieoversættere har i dialog med Dansk Sprognævn formuleret de første fælles retningslinjer, som har til formål at sikre en vis kvalitetsstandard for undertekster på dansk tv. Både for seernes skyld og for at give branchen et bedre ry.