Stjerneforfatteren Houellebecq er tilbage med ny roman: Og han er stadig en mester til at trykke på vores ømmeste punkter

Grundproblemet har fra første færd været: Hvordan lever man ikke uden, men efter gud – i en kultur, hvis fasteste norm er konkurrencen?

Og i forlængelse deraf: Hvilke nye myter kan vi rejse for ikke at sygne hen?

Indtil videre har forfatterskabet afsøgt forskellige fortrædeligheder og ditto muligheder for frelse (det er svært at skille dem ad): libidoen i ’Platform’, teknologien i ’Muligheden af en ø’og senest den religiøse omvendelse i ’Underkastelse’, hvor islam snarere end en akut trussel mod de liberale samfund (få romaner er blevet så fejllæst) blev fremlagt som en mulig vej ud af den vestlige værdikrise; fra det monstrøse møde mellem fri seksuel konkurrence og begærskapitalisme, der ifølge Houellebecq var det egentlige resultat af 1968.

Men hverken det eller æsteticismen, ’Underkastelse’sanden mulighed, holdt selvfølgelig. Afvist.

’Sérotonine’ er rykket videre, et ryk videre ned: den kemiske død for de levende som praktisk tilværelsestaktik.

Skyer af sperm

Sådan er sproget i romanen: usmykket, metaforløst. Som forfatteren har for vane. Jeg kan huske engang at have gennemløbet ’Elementarpartikler’for sprogbilleder, jeg fandt ét: noget med skyerne, der flød forbi på himlen lig pletter af sperm. Skal man pege på en forskel i forhold til de tidligere romaner, er det, at Houellebecq i denne måske er mindre sarkastisk, mere resigneret, selv om der bestemt stadig er sarkasme. Der er bare det, at Houellebecq startede fra et så mesterligt højt niveau af bitterhed, et Himalaya af skuffelse over sine medmennesker.

Den sproglige fattigdom siger noget, siger meget. I metaforen bliver verden større, to fænomener bringes i forbindelse og skaber noget tredje, der ikke kan reduceres til dets elementer. Hos Houellebecq er det omvendt: Alt reduceres, alt viser sig mindre, end man kunne forvente. Sådan er pessimistens credo. Selv Thomas Mann og Marcel Proust bliver i løbet af ’Sérotonine’ afskrevet som liderbukke, der ville have solgt hele den europæiske civilisation for et godt knald. For langt hen ad vejen, siger Houellebecq, er vi dårligt andet end overdimensionerede kønsorganer. Eller som det står et sted i romanen: »Alt afhænger, som så meget i denne verden, af hvilken seksuel synsvinkel, man anlægger«.

Man kan kalde det en slags an-æstetik, en tomhedens anfægtede skrift. For Houellebecq er stadiganfægtet. Han er forbandet på oplysningens hule løfter om fremgang, frustreret over de løgne, vi bygger vores samfund på – den fri vilje og sådan noget stads – forfærdet over kærligheden, singulariteten, der overvinder det almene idioti, forfatterskabets eneste blinkende lys, men som uvægerlig slår over i lidelse og mørke. Eller som i ’Elementarpartikler’: i et sønderrivende og fremtidsfordærvende skrig, der lyder fra sexklubben, i det øjeblik ens elskede partner bukker under for en nekrose i halebenet midt i et gangbang – med den følge, at hun bliver lam for livet og senere kaster sig selv ud fra en altan – mens man selv sidder og kigger fåret på. Den slags mørke.