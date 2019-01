Medlemmer vender tilbage til det skandaleramte Svenske Akademi

Forfatteren Peter Englund og Kjell Espmark vender tilbage til Det Svenske Akademi, når den skandaleramte forsamling holder årets første møde næste torsdag. De to akademimedlemmer har tidligere krævet, at den kontroversielle Horace Engdahl skulle forlade sin plads i institutionen, før de ville genoptage arbejdet i akademiet. Dette krav har de nu opgivet.

»Hensynet til genrejsningen af akademiet må gå forud for en enkelt person. Og styrkeforholdene i akademiet er blevet afgørende forandret; enkeltmedlemmer kan ikke længere dominere«, udtaler Kjell Espmark til Dagens Nyheter.

Til avisen har Peter Englund i en mail skrevet, at akademiets tarv må gå forud for personlige modsætninger.

Fronten mod Frostenson

Horace Engdahl har været den dominerende kraft i forsvaret for akademimedlemmet Katarina Frostenson, som er gift med Jean-Claude Arnault, der har kaldt sig det 19. medlem af akademiet. Det var anklager fra 18 kvinder mod Arnault, der satte stormen mod akademiet i gang i november 2017. Siden er Arnault dømt for to tilfælde af voldtægt, og han har fået to et halvt års fængsel.

En række kvinder har i vidneudsagn fortalt, at Arnault har lækket informationer om kommende nobelpristagere i litteratur, og en advokatundersøgelse har siden fastslået, at informationerne må være kommet fra Arnaults hustru, Katarina Frostenson. Hvis det er tilfældet, har hun forbrudt sig imod akademiets regler om fortrolighed. Af samme grund har en række akademimedlemmer forsøgt at få Frostenson udelukket af akademiet.

Det store brud

Det var uenigheden om Frostenson, der i foråret fik akademiet til at brække midt over. Et mindretal bestående af blandt andre Peter Englund og Kjell Espmark ønskede at få Frostenson ud af akademiet. Flertallet bestående af blandt andre Horace Engdahl var imod. Efter konflikten valgte en række akademimedlemmer at melde sig ud af forsamlingen, enten permanent eller midlertidigt. Siden er det lykkedes akademiet at få indvalgt en række nye medlemmer, og det er den nye situation, Kjell Espmark hentyder til i sin kommentar om det nye styrkeforhold.

»Det (styrkeforholdet, red.) har man kunne notere ud fra, at den stærke majoritet, der støttede Frostenson i marts, nu er skrumpet ind til to reservationer, da man et halvt år senere vedtog resolutionen om, at hun skal forlade akademiet«, siger Kjell Espmark til Dagens Nyheter.

Større åbenhed

Både Espmark og Englund har deltaget i afstemningen om at få tre nye medlemmer ind i akademiet, og de deltog også i afstemningen om, hvorvidt Frostenson frivilligt bør udtræde af forsamlingen.

Ifølge Peter Englund vil han og Espmark nu bidrage til arbejdet med at modernisere akademiet og skabe større åbenhed om arbejdet.

»For os er det også en selvfølgelighed, at vedtægter og regler, ikke mindst dem, der handler om habilitet, skal respekteres nøje. Det er vi heldigvis ikke alene om«.

Danius stadig ude

Akademiets ordførende, Anders Olsson, siger til det svenske nyhedsbureau TT, at han ikke er overrasket over beslutningen fra Englund og Espmark, eftersom de har deltaget i flere vigtige beslutninger hen over efteråret. Men at han dog er glad for, at de vender tilbage.

Det er uklart, hvorvidt den tidligere ordførende, Sara Danius, vil vende tilbage til arbejdet i akademiet. Hun forlod arbejdet sammen med Kjell Espmark og Peter Englund. Da debatten var allerhedest, udtalte Horace Engdahl, at Danius havde været den dårligste permanente sekretær, siden akademiet blev oprettet i 1786.

Sara Danius har tidligere udtalt, at hun afventede dommen over Jean-Claude Arnault, før hun ville beslutte sig for, om hun ville genindtræde i akademiet.

Som følge af skandalerne det seneste år blev uddelingen af årets nobelpris i litteratur aflyst i 2018. I løbet af foråret afgør Nobelstiftelsen, om prisen skal uddeles i år.