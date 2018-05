Nye forfattere er på vej ind i det kriseramte akademi Per Wästberg, forfatter og medlem af Det Svenske Akademi, fortæller til en italiensk avis, at tre nye forfattere bliver valgt ind i akademiet i løbet af den kommende måned. Fire har i dag fået lov til at træde ud.

I løbet af en måned indvælger Det Svenske Akademi tre nye medlemmer.

Det fortæller det mangeårige akademimedlem Per Wästberg ifølge Dagens Nyheter. De nye medlemmer er svenske forfattere. Wästberg fortæller om de nye medlemmer i et interview til den italienske avis La Repubblica, som Dagens Nyheter bringer uddrag af.

I øjeblikket er der otte tomme stole i Det Svenske Akademi. Senest har forfatteren Lotta Lotass meddelt akademiet, at hun holder fast i sin beslutning om at forlade arbejdet i institutionen. Akademiet havde ellers bedt hende genoverveje sin holdning. Udover Lotass har Klas Östergren og Sara Stridsberg officielt bedt om at udtræde af akademiet, som har været i konstant krise siden slutningen af november sidste år.

Akademiet har i dag meddelt, at Lotass, Östergren og Stridsberg får lov at træde ud af institutionen. Det samme får forfatteren Kerstin Ekman, som ikke har deltaget i akademiets arbejde siden 1989. Indtil for nylig sagde akademiets vedtægter, at medlemmerne var valgt på livstid, men den svenske konge, Carl XVI, Gustaf, har besluttet at ændre akademiets vedtægter, så medlemmer har mulighed for at træde ud.

Håber nogle vil vende tilbage

Med tre nye medlemmer vil Det Svenske Akademi igen være funktionsdygtigt. I hvert fald formelt.

For at træffe store beslutninger kræver det fremmøde af mindst 12 medlemmer. Som følge af de seneste måneders skandaler, der har omfattet anklager om alt fra seksuelle overgreb, habilitetsproblemer, økonomiske fiflerier og brud på klausuler om fortrolighed, er der i øjeblikket kun ti medlemmer tilbage af akademiets 18 mulige medlemmer.

Den fungerende talsperson for institutionen, Anders Olsson, håber, at nogle af de medlemmer, som har forladt arbejdet under krisen, vil vende tilbage igen.

Krisen i akademiet begyndte, da 18 kvinder i Dagens Nyheter anklagede Katarina Frostensons mand for seksuelle overgreb. Manden, der af DN blev kaldt Kulturprofilen, har nægtet alle anklager. Også at han i utide skulle have afsløret navnene på i hvert fald syv senere nobelpristagere.

Det er stadig uklart, hvad der vil ske med de fire medlemmer, som endnu ikke officielt har ansøgt om at udtræde af akademiet. De fire er Sara Danius, Peter Englund, Kjell Espmark og Katrina Frostenson.

Til Svenska Dagbladet siger akademiets talsperson Anders Olsson, at det i øjeblikket er til diskussion, hvor lang betænkningstid medlemmerne vil få, før de skal beslutte sig for at vende tilbage eller for at forlade akademiet permanent.