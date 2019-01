Efter lange diskussioner på museum: Socialismens største martyrer er reduceret til salt- og peberbøsser

Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht blev myrdet for deres roller i novemberrevolutionen i Berlin i dag for 100 år siden.

Hen ad klokken 8 om aftenen 15. januar 1919 ringede det på døren hos familien Marcusson i den fine bydel Wilmersdorf i det vestlige Berlin. Uden for lejligheden på 1. sal i Mannheimer Strasse 27 stod et par medlemmer af det lokale borgerværn, som havde hørt, at Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht skjulte sig her.