Fans har ventet i 19 år: Men forgæves, mener anmelderne. For superheltebraget ’Glass’ er »en af årets dårligste film«

I 19 år har fans af M. Night Shyamalan ventet på superheltefilmen ’Glass’. Men har den været værd at vente på? Ikke rigtigt, mener anmelderne.

Med sin film ’Den sjette sans’ fra 1999 og ’Unbreakable’ fra 2001 markerede Shyamalan sig som plottvistets mester. I 2016 slog han den titel fast med ’Split’, der tog fusen på publikum med sin overraskende slutning.

Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet med ’Glass’. Skal man tro anmelderne, er det mest overraskende ved filmen, at den er så dårlig, som den er. Ekstra Bladets anmelder går så langt som til at kalde den årets ringeste film:

»Det kan måske virke lidt præmaturt, allerede at udråbe ’Glass’ til en af årets dårligste film blot et par uger inde i januar, men jeg håber så sandelig, at jeg har ret. Ellers bliver det et meget langt filmår«, skriver han.

Manuskriptet er »hjælpeløst«, og filmen befinder sig på et stadium, der er »hinsides grænsen for det ufrivilligt komiske«. Det er bare ikke »særlig sjovt«:

»Det betyder så også, at både spændingen og uhyggen er stort set ikkeeksisterende, mens man måbende er vidne til to og en halv times rablende nonsens, som jeg ikke kan mindes, hvornår jeg sidst har været udsat for i så komprimeret form«, skriver anmelderen og giver filmen én stjerne.

Politikens anmelder Joakim Grundahl er ikke meget mere positivt stemt. Ifølge ham demonstrerer Shyamalan, »at han ikke formår at skabe karakterer med dybde«. Det takserer han til 2 hjerter:

»Selv om der selvfølgelig kommer et tvist til sidst, keder man sig og har fornemmelsen af at have set det hele før«.

Også Jyllands-Posten giver filmen karakteren 2. I anmelderens øjne er det længe siden, Shyamalan har været ude på et sidespor, men i ’Glass’ »er det stukket helt af for ham«. Filmen kalder da heller ikke på endnu en opfølger, runder anmelderen af:

»Man kan kun håbe, at Shyamalan ikke om 19 år finder på at lave en fjerde film og udvide det tvivlsomme samleværk. Dette er mere end rigeligt«.

Blandt de få mere rundhåndede anmeldere er Filmmagasinet Ekko. Det er gået så langt som til at give 4 stjerner med den begrundelse, at det er en »intelligent, spændende og gribende film«. Ja, i anmelderens øjne faktisk Shyamalans bedste – en holdning, der dog formentlig er forbeholdt inkarnerede fans:

»Jeg har svært ved at forestille mig, at den bliver noget stort hit. Men det er en film, som Shyamalans tilbageværende fans vil kunne grave længe i«.