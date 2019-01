Vi er besatte af tanken om det kunstige menneske: Men hvad nu hvis robotterne begynder at behandle os som dyr? Som mus eller myrer. Eller kvæg

I dag tror magtfulde tænkere i Silicon Valley, at computeren er vejen til den kunstige intelligens. Men mennesket har altid drømt om at genskabe sig selv i myter, kunst og alverdens opfindelser, siger forfatter til ny bog, som advarer mod historisk blindhed i den aktuelle debat om teknologiens muligheder.

Det var ikke nemt at være jøde i Prag i det 16. århundrede. Så overrabbiner Loew besluttede sig for at skabe sin egen lille tjener, der skulle udspionere de kristne og beskytte jøderne mod overgreb.