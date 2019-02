Vinterjazz-festival: Hele Aarhus elsker Karmen fra Estland og hendes tiger

Spillestedet Atlas i midtbyen var propfuldt. Det var tydeligt, at Karmen Rõivassepp er elsket i Aarhus, hvor den unge sanger har valgt at kaste anker. Her arbejder hun med mange jern i ilden. Rõivassepp er både vokalist, bigbandleder, korsanger og komponist, og i Aarhus har hun ydermere samlet sin egen jazzkvartet, som i sommer udgav sit første album, ’Dance of sounds’.











Karmen Rõivassepp Quartet. Atlas, Aarhus. Tirsdag.

Albummet består næsten udelukkende af sange, som Karmen Rõivassepp selv har skrevet, og sådan var det også med hendes minikoncert i Atlas, hvor hun i ét stort sæt viste, at hun kan noget med ord og toner, der hviler på lige dele ærlighed og solidt håndværk.

Kvartetten med den elegante Simon Eskildsen ved flyglet, bassisten Adrian Christensen fra orkesteret Abekejser på kontrabas og den københavnsk baserede trommeslager Daniel Sommer bakkede Karmen Rõivassepp op i sange på skiftevis engelsk og estisk, men umiddelbart var det stemmen, der gjorde indtryk.

Finurligt og frisk

Karmen Rõivassepp har en bemærkelsesværdig lys, udpræget instrumentalt klingende stemme, der synes fortyndet med en eller anden gasart, så den bliver lettere end luft.

Der var lethed også i en del af musikken, og når Rõivassepp gik uden for rammerne og sang et par standardnumre, var det typisk en sag som Bobby Timmons’ gamle ’Dat Dere’. Et finurligt og frisk nummer, der passede perfekt til hendes pigelette vokal, der ikke har meget klang af krop, og som viste, hvor teknisk god denne solist er til at bruge stemmen, netop som var den et instrument.

Den slags kræver tilbundsgående forståelse for musikkens harmoniske fundament, og det har Rõivasepp tydeligvis. At et andet nummer løftet ned fra de jazzhistoriske hylder denne aften var Thelonious Monks ’I Mean You’, understregede, hvor forankret i traditionen Karmen Rõivassepp og hendes kvartet tydeligvis er.

Kosmisk støv

Der var lethed over stemmen, men allerede aftenens anden sang, en længselsfuld ballade med venskabets satellitagtige flygtighed som tema, var dyppet eftertrykkeligt i estisk vemod, men uden at det føltes patetisk.

Rõivassepp kan skrive en følelse frem, så man kan mærke den, og hun er ikke bange for at skovle af de stemninger, hun selv rummer. At lade to mennesker mødes i støvet, der lægger sig, når lyset er slukket, og så at lade dette møde finde sted under verdensrummets ’kosmiske støv’, er poesi, der rækker ud over det banale.

Mange af sangene handlede om hjemve. Den unge vokalist går rundt i Aarhus og savner sine gyldne marker i Estland. Men hun har en tiger ved sin side, som hun i sin gule kjole sang kærligt og respektfuldt om. At hun er i besiddelse af en indre styrke, var tydeligt, og tigeren må være hendes sjæleven. Sammen med erkendelsen, at ’This too shall pass’, som en ballade hed, der handlede om, at man skal se fremad, når tristheden rammer, hjælper den hende videre.