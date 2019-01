Stor guide: Politikens anmeldere klæder dig på til Vinterjazz 2019

Landets scener fyldes med jazz, når festivalen Vinterjazz spiller 1.-24. februar.

Politikens anmeldere anbefaler de mest lovende koncerter fra det store festivalprogram.

Thomas Michelsen

Karmen kan det hele

Den nye danske jazzkvartet Karmen Rõivassepp Quartet har navn efter sangeren Karmen Rõivassepp. Med sig har hun pianisten Simon Eskildsen, Adrian Christensen på bas og Daniel Sommer på trommer, og man kan høre klar inspiration fra sofistikeret moderne jazz, når de fire går i gang. Men tag ikke fejl. Den estiske sanger med den lyse og nærmest instrumental-lette vokal kan sine jazzklassikere. Og så er hun selv skrap til at skrive numre.

Karmen er nemlig også både komponist, arrangør og en kapabel big band-dirigent, der i løbet af sine efterhånden seks år i Danmark har etableret sig som et stærkt nyt navn på den aarhusianske jazzscene.

Kvartettens debutalbum ’Dance of Sounds’ udløste prisen The New Danish Jazz Artist til Danish Music Awards 2018, og under Vinterjazz 2019 kan man opleve Karmen Rõivassepp og hendes kvartet på hjemmebane på Atlas i Aarhus, hvor hun under Vinterjazz endda vil få overrakt den nystiftede Aarhus Jazz Talent-pris. En pris, der gives til en person, som har gjort sig ekstraordinært bemærket og har udvist et særligt talent i sit virke for jazzmusikken i Aarhus.

Karmen Rõivassepp Quartet, 5. februar kl. 20, Atlas, Vester Allé 15, Aarhus.

Et romantisk forhold

Det er et år siden, Maria Dybbroe første gang mødte og spillede sammen med saxofonist- og komponistkollegaen Julie Kjær. Det foregik hjemme i Marias egen stue på Kvindernes Internationale Kampdag. Nu mødes de to under Vinterjazz og improviserer igen. Også denne gang på et lille sted. Nemlig i tårnet på Knippelsbro.

Marie Dybbroe gav et nap med, da T.S. Høeg og Kasper Tranberg sidste år fejrede 40 års Copenhagen Jazz Festival under åben himmel med opførelsen af den vanvittigt frodige og herligt eklektiske ’The Jubilee Suite’, og hendes lyttende og frie improvisationsspil er kendt fra trioen KØS, der leverer den vildeste improjazz, og saxofon- og basbandet Cactus, som hun leder.

Foto: Cisser Mæhl Maria Dybbroe. Foto: Cisser Mæhl

Julie Kjær er en spændende improvisator med et sprødt, dansende spil, der er blevet kaldt »edgy and thoughtful«. Begge mestrer virkelig deres instrumenter, og i et interview her i avisen har Marie Dybbroe sagt, at hun har, hvad hun kalder »et romantisk forhold« til musik. Hun synes simpelthen, det er en smuk ting at give videre til publikum.

Maria Dybbroe & Julie Kjær, 10. februar kl. 17, Kulturtårnet på Knippelsbro, Kbh. K.

Ambitionerne er store

Laurits Hyllested tog afgangseksamen fra Det Rytmiske Musikkonservatorium for kun lige godt et halvt år siden, og han er dybt optaget af et projekt, han kalder ’Darling River’.

Det er indspillet på det, der skal være hans debutalbum, han opførte det i sommer under Copenhagen Jazz Festival, og ambitionsniveauet er markant, når han denne gang bearbejder materialet i selskab med så toneangivende musikere som trompetisten Kasper Tranberg, saxofonisten og klarinettisten Lars Greve og pianisten August Rosenbaum.

Lars Hyllested. Foto: Darling River

Hyllested er med på den bølge af musikere, der arbejder med at forene rytmisk, klassisk og elektronisk musik. Elektroniske instrumenter og strygekvartet skal smelte sammen ved hjælp af live-processering, samtidig med at lyden optages og sendes rundt i rummet ved hjælp af højttalere, så musikken rejser mellem musikere og publikum, lover Vinterjazz. Dermed vil koncerten fokusere på at integrere publikum med musikerne, der vil være placeret i øer rundt omkring i rummet, så publikum sidder mellem musikerne.

Lars Hyllested Darling River, 12. februar kl. 20, Koncertkirken, Kbh. N.

Kim Skotte

Grønlandsk Elegi

’Requiem’ indbragte trompetisten og komponisten Jakob Buchanan fornemme priser. Nu har Buchanan sammen med den norske trommeslager Helge Norbakken begået et nyt ambitiøst værk ’Songs To The Green Land’.

Musikken, som skal udtrykke længsel, savn og drømme hos det grønlandske folk, opføres sammen med Aarhus Jazz Orchestra og Aningaaq Koret.

Songs To The Green Land, 22.februar kl. 20, Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads, og 23. februar kl. 20, Musikhuset, Thomas Jensens Allé 2, Aarhus.

Livlig dinojazz

Britiske Dinosaur under ledelse af den unge trompetist og komponist Laura Jurd er et af de mest mest afvæbnende navne på den britiske jazzscene.

På en scene domineret af lige dele moderne coolness og bedaget fusion stikker Dinosaur ud. Det lyder ikke specielt cool, når Jurd trutter messingmuntert og hylder Miles Davis, men det sker med smittende begejstring.

Dinosaur, 7. februar kl. 20, Teater Momentum, Ny Vestergade 18, Odense.