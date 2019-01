»Fordi kage«: Endnu en engelsk unode har sneget sig ind i det danske sprog

En ny tendens – muligvis med baggrund i Twitter – breder sig og betyder, at sætninger, der begynder med fordi, afkortes, så der kun kommer et enkelt ord bagefter som forklaring.

Engang var det eneste sprogligt interessante ved ordet ’fordi’, at mange var og er sure over, at man ofte hører og ser ’fordi at’. Men nu er ’fordi’ sprogligt set spændende af en anden grund. Prøv bare at høre her:

Hvis du nu havde som nytårsforsæt, at du ville smide nogle kilo, altså bare sådan rent hypotetisk set, og du så alligevel her tre uger ind i januar har taget nogle kilo på i stedet, kunne en af dine venner eller din ægtefælle måske spørge dig:

»Hvorfor har du taget på?«.

Og så er det smarte, at du nu bare kan nøjes med at sige:

»Fordi kage«.

Ugens ord Fordi Marianne Rathje skriver på en ny sprogklumme hver mandag. Hun er postdoc ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet og har før bl.a. forsket ved Dansk Sprognævn.

Ikke noget med »Fordi jeg har spist kage« eller »Fordi jeg høvler en hel kage ned hver eftermiddag«, bare »Fordi kage«. Og alle ville forstå, hvad du mente. Men nogle ville måske synes, at du formulerede dig på en lidt reduceret måde i forhold til, hvordan vi normalt bruger ’fordi’.

Fordi ledsætning

Da jeg før jul skulle undervise mine studerende i korrekt komma, og i en bestemt sætning spurgte »Hvorfor skal der være komma her?«, svarede en af de studerende »Fordi ledsætning«. Ikke »Fordi der slutter en ledsætning« eller »Fordi der altid skal komma efter en ledsætning«. Bare »Fordi ledsætning«. Og svaret var jo rigtigt.

Han skrev ikke »Fordi vi ikke må overtræde konventionerne«, bare »Fordi konventioner«

For et par uger siden skrev en af mine facebookvenner til et opslag om en udvist kriminel, der ikke kunne hjemsendes, »Fordi konventioner« og mente dermed, at det var den europæiske menneskerettighedskonvention, der umuliggjorde hjemsendelsen. Han skrev ikke »Fordi vi ikke må overtræde konventionerne«, bare »Fordi konventioner«.

’Fordi’ er en konjunktion, også kaldet et bindeord, og normalt bruger vi ’fordi’ som indleder til en sætning, nærmere bestemt en ledsætning. For eksempel »Jeg stod stille, fordi der kom en bil« og »Jeg blev hjemme, fordi jeg var syg«. Den moderne brug af ’fordi’ indleder ikke en sætning, men efterfølges blot af et enkelt ord. Og det kan være både et navneord, for eksempel ’fordi bil’, eller et tillægsord, eksempelvis ’fordi syg’.

Som jeg har hørt og set det, forekommer ’fordi’ uden sætning oftest som svar på et spørgsmål, så brugen i sætninger som »Jeg stod stille, fordi bil« eller »Jeg blev hjemme, fordi syg« er nok ikke så almindelig.

Det er svært at søge systematisk efter, så udbredelsen kan jeg ikke sige så meget om. Jeg har dog set et enkelt eksempel på det reducerede ’fordi’, som ikke var svar på et spørgsmål: På en tøjbutiks facebookside skrev en kunde »Elsker denne butik – fordi lækkert tøj, super service«.

Fordi dum

Og hvor kommer så de unoder fra, tænker du måske. Ja, gæt engang. Engelsk, selvfølgelig. I Urban Dictionary, som er en amerikansk onlineslangordbog, findes flere eksempler på ’because’ plus et enkelt ord. Jeg nævner eksemplerne i dansk oversættelse:

»Hvorfor vil du gå til hendes fest, hvis du ikke kan lide hende?«. »Fordi kage«.

Og: »Jeg er nødt til at have denne her nye gadget«. »Hvorfor?«. »Fordi fed«.