Nyt i sag om barneskelet: Barnet på loftet var nyfødt, viser politiets undersøgelser

Liget af barnet må være blevet placeret på loftet på et tidspunkt mellem 1938 og 1954. Historiker er overbevist om, at moderen var tjenestepige.

Et lille barneskelet blev i sensommeren fundet af håndværkere, der var i færd med at skifte taget på en ejendom på Frederiksberg i København. Skelettet lå i en papæske og var gemt i en skunk på loftet.

Historien om barneskelettet blev en national nyhed, men i dagene efter fundet kunne Københavns Politi ikke fortælle meget andet, end at man ud fra størrelsen måtte konstatere, at barnet havde været spædt, da døden indtraf.

Siden har retsmedicinere foretaget en obduktionen, og på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet er skelettet blev dateret med kulstof 14-metoden, og ifølge Københavns Politi har det kastet lidt flere informationer af sig.

Barnet havde en alder svarende til ca. 39.-40. fosteruge, da det døde. Kulstof 14-undersøgelserne af skelettet viser desuden, at det er mest sandsynligt, at barnet er født i perioden 1938 til 1954.

På æsken var en mærkat, hvorpå der stod ’A.N. Dansk Arbejde’. Det var en landsforening, der blev stiftet i 1908, oplyser senioranklager hos Københavns Politi Søren Harbo.

Lig i skuffer, kufferter, æsker

Hvem barnet tilhørte, og hvem der placerede æsken i den mørke skunk, har efterforskningen ikke kunnet fastslå. Hverken barnet eller moderen til barnet er blevet identificeret, ligesom politiet heller ikke har kunnet fastslå selve dødsårsagen.

»Man har ikke kunnet påvise, om barnet døde på baggrund af vold, sygdom, eller om det døde under fødslen«, forklarer senioranklageren.

»Vi har talt med personer, der kender folk, der har boet i ejendommen. Men man har ikke kunnet finde vidner, der har kunnet belyse sagen«, siger han.

Derfor har politiet nu valgt at indstille efterforskningen.

Mellem 1900 og 1950 blev 614 kvinder dømt for barnedrab i Danmark. Langt de fleste af de dømte var ugifte tjenestepiger. Det viser en opgørelse foretaget af historiker, ph.d. Agnete Birger Madsen, som for nogle år siden udgav bogen ’Et barnelig i en kuffert’.

Historikeren noterer sig, at barneskelettet er fra perioden, hvor antallet af danske kvinder, der blev dømt for at slå deres nyfødte barn ihjel, var aftagende. Udbredelsen af illegal fosterfordrivelse og stiftelsen af Mødrehjælpen i København i 1924 var med til at nedbringe antallet af barnedrab, men de var fortsat et stort problem.

»I 1940’erne blev 59 kvinder dømt for at slå deres nyfødte barn ihjel, og i journalerne fra kvindefængslerne kan man se, at de dømte primært er kvinder fra de laveste sociale klasser, der arbejdede som tjenestepiger, da de blev gravide. I overklassen har man haft bedre mulighed for at betale for en illegal abort, eller man har kunnet rejse til udlandet, hvor man kunne føde barnet og dernæst bortadoptere det«, siger Agnete Birger Madsen. Hun er overbevist, at moren til barnet har været en tjenestepige.

»Jeg ser det som udtryk for en ung kvindes desperate handling. Typisk døde den nyfødte ved passivitet, at kvinden lod barnet ligge, eller det blev lagt under en tung dyne, indtil det holdt op med at trække vejret. Oftest blev liget gemt i skuffer, kufferter, æsker og efterladt, mens det på landet var nemmere at smide det i en mergelgrav eller i en sø«.

I den 114 år gamle bygning på Prinsesse Maries Allé på Frederiksberg boede også tjenestepiger i den periode, som skelettet ifølge kulstof 14-undersøgelsen stammer fra.

Det er så langt, efterforskningen i sagen om det lille skelet nåede.