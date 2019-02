Efter 'Africa' blev et kæmpe hit: Drilsk rockband udgiver helt album med covernumre

Der har altid været noget drilsk over Weezer. Og noget dybtfølt. Det amerikanske rockband groede ude af 90’ernes alternative rock som med ironisk-fængende ’Buddy Holly’ og emo-hymnen ’Say It Ain’t So’. Deres oprør var mere humor end modstand – og er det stadig. Efter at have givet efter for en fan-kampagne og indspillet Totos ’Africa’ (der endte på hitlisten), fortsætter de den interne joke med deres fans og udgiver et helt album af coverversioner. Et karaoke-album af gennemtærskede popsange, de ikke rykker et komma i. Med minutiøse gengivelser af sange som ’Take on Me’, ’Sweet Dreams’ og ’Billie Jean’ lyder Weezer som et dygtigt bryllupsband. Det er sjovt et øjeblik, men musikalsk er det så heller ikke bedre, end at jeg fortrækker originalerne fremfor Weezers satiriske sidebemærkninger.