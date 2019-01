Redaktørerne mindes Jane Aamund: »Jeg tog i flere år personligt ud med hendes check, fordi det var sjovt, at den var så stor«

Hun var altid sjov, direkte og alt andet end bornert. Og så formåede hun at gøre poppet og kulørt litteratur fint nok til at vinde priser, mener nogle af dem, der har arbejdet sammen med og kendt Jane Aamund.

Forlagsdirektør Jakob Kvist. Foto: Gregers Tycho/RITZAU

Jakob Kvist, forlagsdirektør for ArtPeople:

»Vi er selvfølgelig meget berørte af Janes død. Hun var en del af forlaget næsten fra begyndelsen. Hun kom hertil i 2004, og siden har hun været en del af vores dna. Vi holdt meget af hende. Hun var virkelig en dejlig dame. Hun var fantastisk klog og fantastisk morsom og bar sin skæbne helt utroligt beundringsværdigt. For hun har jo i alle de år, jeg har kendt hende, været meget syg. Og der har altid været en operation, der kom eller lige havde været, og hun var meget plaget. Det hørte vi meget om, men det var altid med enormt meget humor, livsmod og vilje til ikke at bukke under. På den måde var hun forbilledlig. Og det tror jeg også, hun var for mange mennesker. I forhold til kræft og den måde hun håndterede det på«.

»Hun kunne mange ting. Og det med anmeldelserne er mere nuanceret. Det er rigtigt nok, at særligt i begyndelsen var de hårde, men de gode kom nu også med årene. Hun gik ligesom på to ben. Hun var skønlitterær, hvor hun nok af nogle blev beskyldt for at være for kulørt, og så rummede hun det mere essayistiske og journalistiske, hvor hun fortalte om sin samtid og skrev erindringer. Og grundlæggende skrev hun bare rigtigt godt. Enormt medrivende. Hun ramte folk med sin humor, men også med den dybde hun havde i sit væsen«.

»Hun har været en af de store og helt afgørende i sin generation, som hun meget tydeligt har betydet meget for. Og objektivt har hun jo fået De Gyldne Laurbær og adskillige andre priser. Og vi har solgt på den absolut pæne side af 1 million Jane Aamund-bøger, og det har de sikkert også gjort ovre på Gyldendal«.

Journalist og tidligere redaktionssekretær Helle Bygum. Foto: Privatfoto

Helle Bygum, journalist og tidligere redaktionssekretær på Berlingske Tidende:

»Jane Aamund var lidt en humlebi. Hun vidste ikke selv, at hun kunne skrive. Og det var altid meget utraditionelt. Og underholdende. Det blev ganske vist meget Jane, der var hovedpersonen i sine reportager, men hun kunne bære det«.

»Redaktionsmøderne var heller aldrig kedelige, når Jane Aamund og Lise Nørgaard sad der. Begge havde brune øjne, og når der blev sagt noget, der ikke passede damerne, blev deres øjne nærmest sorte«.

»Jane Aamund skrev lige ind i tidsånden, og det er hun blevet ved med. Hun var en meget stor journalistisk fornyelse på Berlingske Søndag. Der var ikke andre, der havde den skrivestil. For så vidt heller ikke på Politiken. Den var aldeles ukonventionel. Og selv om man umiddelbart ikke skulle tro det, var det altid meget læseværdigt. Og det, tror jeg også, er det, hun førte videre i sine bøger. Og så var hun jo heller aldrig kedelig. Hun var lidt en femme fatal, og det kunne hun godt lide. Altid smækfyldt med anekdoter om mænd og hunde og mænd. Men de tåler ikke at komme uden for de gamle redaktionslokaler«

»’Klinkevals’ læste jeg selv med stor fornøjelse, og jeg synes egentlig, det er lidt urimeligt, at hun altid blev holdt lidt ud i strakt arm af anmelderne, for det var der ingen grund til«.

