Filmskolens elever vil af med deres rektor: Ekskluderende ledelsesstil er »dybt problematisk«

Efter mere end et års diskussioner om Filmskolens fremtid har eleverne nu taget det drastiske skridt at udsende en mistillidserklæring til skolens ledelse og rektor Vinca Wiedemann.

»Vi mener ikke, at vores rektor styrer filmskolen i en retning, der vil gavne det danske filmmiljø«, hedder det i erklæringen, der er underskrevet af 87 af skolens i alt 96 elever.

Mit ønske er, at vi kan få tid og plads til at skabe en konstruktiv dialog om, hvad der skal ske Vinca Wiedemann, rektor på Filmskolen

Eleverne mener i lighed med dele af filmbranchen, at Vinca Wiedemann er ved at smadre den skole, der er blevet kaldt ’verdens bedste filmskole’, ved at forsøge at få den til at ligne almindelige uddannelser. Og eleverne er lige som Danske Filminstruktører meget bekymrede over, at skolen nu nedlægger de særlige fagledere, der hidtil har stået i spidsen for hver deres del af uddannelsen.

Rektor tager kritik »meget alvorligt«

»Jeg tager det meget alvorligt, og jeg ser det i en større sammenhæng, hvor både Producentforeningen og instruktørerne har bedt om mere tid. Jeg har gode grund til, at jeg synes, at forandringen skal ske, men det skal også ske i god ro og orden«, siger Vinca Wiedemann.

»Mit ønske er, at vi kan få tid og plads til at skabe en konstruktiv dialog om, hvad der skal ske. Jeg kan godt se, at der er brug for mere tid«, siger hun.

Allerede de næste hold på Filmskolen vil blive mødt af en meget anderledes skole end i dag, fordi de gamle fagledere bliver afskaffet. I fremtiden skal eksempelvis de tre instruktøruddannelser - fiktion, dokumentar og animation - have langt mere fælles undervisning end i dag. Der vil heller ikke længere være en fagleder, der er ansvarlig for hver af de tre uddannelser.

Og det er en klar forringelse af uddannelsen, mener eleverne.

Ifølge eleverne er det en klar styrke for skolen, at der inden for hver af de syv linjer på skolen er en fagleder, der tager hånd om hver enkelt elev, fra de kommer ind af døren, til de forlader den fire år senere.

Også Vinca Wiedemanns ønske om at omdanne den fire-årige filmuddannelse med optag hvert andet år til en fem-årig bachelor/kandidat-uddannelse med optag hvert år, er eleverne imod. De mener, at det er uklart, hvor det vil føre skolen hen, og at ledelsen er i gang med alt for mange forandringer på én gang.

Eleverne beskylder desuden rektor Vinca Wiedemann for hverken at lytte til dem, skolens lærere eller tidligere elever, der har advaret mod at nedlægge faglederne.

Eleverne finder »rektoratets ekskluderende ledelsesstil dybt problematisk«, skriver eleverne.

Kulturminister Mette Bock (LA) sagde i efteråret i et skriftligt svar til Folketingets kulturudvalg, at hun mener, at Filmskolen skal være en bachelor/kandidatuddannelse i fremtiden. Det er de fleste andre kunstneriske uddannelser i Danmark allerede blevet.