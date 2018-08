Rektor: Filmskole i provins risikerer at ramme undervisere Dansk Folkeparti foreslår at flytte filmskole og filminstitut ud af København. Rektor advarer om konsekvenser.

Bliver Den Danske Filmskole flyttet ud af København, risikerer det at få betydning for undervisningen. Det vurder skolens rektor Vinca Wiedemann.

Det kan få stærke negative konsekvenser for skolens mulighed for at tiltrække lærere, der er afgørende for at lave en god uddannelse, mener hun.

»Det er de filmfolk, som er blandt de fremmeste i branchen, som laver film og er aktive i filmmiljøet, som vi derfor skal kunne hive hurtigt ind på filmskolen, og som også hurtigt skal kunne komme tilbage på deres arbejde.

»Det er nu engang sådan, at filmmiljøet befinder sig i København. I Danmark har vi kun et filmmiljø geografisk, og det ligger i Københavnsområdet, siger hun.

Dansk Folkeparti går ind til politiske forhandlinger om en ny filmaftale med et krav om, at Den Danske Filmskole og Det Danske Filminstitut skal flytte til provinsen.

For store logistiske udfordringer

Målet er ifølge partiets kulturordfører, Alex Ahrendtsen, at skabe en bedre geografisk balance og få flere film, der appellerer til et bredt publikum.

Men filmskolen er en lille skole med en fast lærerstab, der er bosiddende i hovedstaden af flere grunde, påpeger Wiedemann.

»Mange af dem deler deres tid mellem filmskolen og filmbranchen. Der er det nu engang sådan, at hvis vi ikke er tæt på det miljø, bliver de logistiske udfordringer simpelthen for mange, siger hun.

Ifølge rektoren er der ingen tvivl om, at skolens beliggenhed er afgørende for, at de rigtige gæsteundervisere, der sikrer kvaliteten, kan komme.

»Hvis vi skal lave den bedste uddannelse, og vi er jo den eneste filmskole, der er i Danmark, så skal vi selvfølgelig også have adgang til de bedste filmfolk.

»Nærheden til dem, der laver film, er helt afgørende for, at vi også kan lave en filmuddannelse på det højeste niveau, siger Vinca Wiedemann.

ritzau