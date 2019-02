Den vildeste uge i mesterkokkens liv: »Louise skulle føde vores første barn. Jeg skulle til Bocuse d'Or«

Det har været nogle vilde dage i Kenneth Toft-Hansens liv. Tirsdag i sidste uge fik han sit første barn. Lørdag rejste han til Lyon for at deltage i kokkekonkurrencen Bocuse d’Or. Onsdag vandt han den.

Lørdag

»Jeg vågner på Rigshospitalet, hvor min kone Louise og min fire dage gamle søn er indlagt, fordi han ikke var så stor, da han blev født – han vejede 2.600 gram.

Da hun blev gravid, talte vi om, hvad vi skulle gøre. Først og fremmest var det fantastisk; vi havde prøvet et stykke tid, og man er jo ikke herre over den slags.

Men det var aldrig en mulighed at trække sig fra Bocuse d’Or, verdens mest prestigefyldte kokkekonkurrence. Vi danner også par businesswise, så vi forventningsafstemmer tit. Vi ved, hvem der gør hvad og hvornår. Det gjorde vi også her: Hun skulle føde, jeg skulle til Bocuse, og så fandt vi ud af, hvad vi skulle gøre, hvis hun fødte før eller efter. Hun havde termin torsdag før konkurrencen, og før hun fødte, troede jeg, at mit drømmescenario var, at hun ville gå over tid og føde efter konkurrencen. Jeg levede i lykkelig uvidenhed, for jeg har overhovedet ikke forberedt været på, hvor kæmpestort det er at få sådan en lille dreng.

Derfor er jeg også ked af det, da jeg sidder i taxaen. Jeg har det ad helvede til over at efterlade dem. Det hjælper, da jeg kommer i lufthavnen og ser holdet, som ud over mig og min assistent, Christian, også består af Rasmus (Kofoed, kok på Geranium og træner for holdet, red.) Francis (Cardenau, tidligere køkkenchef på Sommelier og dommer i Bocuse d’Or, red.), og kokkene Ronny og Sebastian, der hjælper til med forefaldende opgaver. Vi flyver til Lyon over Frankfurt. Samtidig er der to lastbiler på vej derned, en kølebil og en almindelig varevogn pakket med alt vores grej.

I Lyon skal vi bo på et helt almindeligt konferencehotel med aircondition, en ekstra sofa, to natlamper og en tom minibar. Vi går ret hurtigt ud, for vi har ikke fået mad hele dagen, flymad er ikke så godt. Vi får et lille glas champagne og skåler for sønnike, og så går vi på et lokalt brasserie. Jeg får majssoufflé med saltet laks, muslinger med safrancreme og grillet nyretap til hovedret. Og så en lille dessert, en slags fransk risalamande. Der er god stemning, vi er et godt hold. Det skal til at ske!

Jeg er træt og tidligt tilbage på hotellet, men jeg facetimer med Louise, der er tjekket ind på et privat barselshotel. Bettemanden – han ligner sig selv.

Søndag

Kl. 6.30 har jeg rimelige klare brikker. Jeg ringer til Louise og hører, om det har været en hård nat. Hun er superglad, det går bare rigtig godt, der er en supergod jordemoder, som hjælper med at få ham til at spise, og hun har fået besøg af en veninde. Jeg bliver sindssygt glad, for jeg kan høre, at hun har det godt. De griner, som sådan to veninder gør.

Jeg spiser morgenmad med de andre, en skål yoghurt med havregryn, grape, vand og cappuccino. Om formiddagen tjekker vi bilerne bare for at være sikre på, at alt er kommet godt frem. Alt er pakket, så vi har alt til hver eneste opgave. Skal man hakke purløg, er der en kniv til det. Jeg skal ikke stå til konkurrencen og lede efter en dejskraber.

Bagefter tager Francis, Rasmus og jeg ud til Bocuses torvehaller. Først kigger vi på alle de flotte franske råvarer, Bresse-kyllinger og kalvenyrer og drømmer om at kunne få det i Danmark. Det er godt at få flyturen ud af kroppen.

Til frokost får jeg otte østers, rejer og frølår og et halvt glas vin. Vi snakker ikke om konkurrencen, men fortæller røverhistorier. Vi får en espresso, og jeg køber et par stykker chokolade.

Hjemme på hotellet skal vi have plukket noget enkeltbladet timian i to størrelser, man må have plukkede urter med. Vi er fire mand, der sidder på mit værelse og plukker timian, to på sofaen, to i sengen. Vi skal bruge ti gram, og det tager to timer. Men det er ren hygge.

Bagefter er der håndboldfinale. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor godt Mikkel Hansen og Nikolaj Øris, som også begge lige er blevet fædre, har spillet. Måske kan det også ske for mig. Man får energi af at få sådan en lille dreng. Alle danskerne ser kampen i hotellets bar. De andre deltagere i konkurrencen bor også på hotellet, og nordmændene kommer forbi, men går igen. Vi er helt oppe at køre, det giver et selvtillidsboost, at det er Norge, vi slår.

Bagefter sætter vi os ned og går alle vores sedler igennem. Vi dobbelttjekker, at alle tidspunkter er synkroniserede. Det er rart lige at snakke igennem, sådan »når du begynder på kalvekammen« og »så skal jeg have estragonolien«. Bagefter spiser vi på hotellet, jeg får avokado på toast og pappardelle med blåskimmel og spinat. Vi skal ikke ud at flagre i byen, så jeg går tidligt i seng. Jeg ringer til Louise. Der er stadig supergod stemning, han spiser mere og mere, og nu vejer han mere, end da han blev, født. Det er så fedt.

Mandag

Vi er oppe klokken 6.15. Jeg spiser det samme til morgenmad, havregryn, grape, en croissant og en cappuccino.

Til kødretten må man have skrællede og skyllede grøntsager med, så vi skal have skrællet knoldselleri og jordskokker. Vi har lånt et køkken i en restaurant i Lyon, man kan ikke gøre det hjemmefra, det skal være så frisk som muligt. Det tager fire timer. Tilbage på hotellet bliver vi kørt i bus ud til messehallen til officiel velkomst. Vi får vores kokketøj og -hatte, og så er der taler.

Vi siger hej til dem, vi kender, men Christian og jeg har valgt en strategi om at holde os lidt for os selv. Der er ingen grund til at bruge en masse energi før en konkurrence, man står alligevel bare med sådan et maskeansigt. Bagefter skal vi på råvaremarked og selektere råvarer til fiskeretten. Vi har fået at vide, hvad der vil være, så det foregår ret stille. Vi skal have et par grønne æbler, lidt jordskokker, selleri, svampe, puntarellesalat og en masse urter. De er super flotte.

Bagefter tager vi tilbage til hotellet og spiser. Jeg får en torskeret med karamelliseret løg og kartoffelpuré. Det er en decideret dårlig ret. Fisken er ikke superfrisk, det hele er lidt trætte smage og badet i brunet smør.

Jeg ringer til Louise, før jeg skal sove. Hun har det stadig fremragende. Han har fået sit første bad og tabt sin lille navlestreng, så det var dejligt. Fransk tv genudsender håndboldkampen, men jeg kan sagtens falde i søvn, kan jeg mærke, så jeg slukker efter ti minutter.

Tirsdag

Vi skal op klokken 4.15. Jeg tjekker alle mine lister og får bilerne sendt af sted. Jeg spiser yoghurt og godt med havregryn, ekstra vand og nogle bananer. Klokken 5.25 kører de 12 hold, der skal lave mad tirsdag, fra hotellet.

Vi bliver sat i gang klokken 8. Man har 1 time til at køre al udstyr ind i sit køkken sammen med de forskrællede ting. Der kommer kontrollanter og sikrer, at man ikke har snydt. De endevender alt. Man må f.eks. ikke have grøntsagsjuice eller færdige saucer med, men gerne fonder.

Den første halve time bruger jeg på at huske at trække vejret dybt ned i maven, vi kommer ind i en fornuftig rytme, og vi holder tiden. Der sidder 5.000 tilskuere i hallen, og kendte kokke går rundt og ser på, men Rasmus og Francis er ekstremt vellidte, så de fleste kokke vil hellere snakke med dem end at stå og se på os. Det tager noget af trykket. Jeg drikker rødbedesaft undervejs, for så skal jeg ikke tisse så meget. Jeg spiser ikke noget ud over bananer, nogle små stykker chokolade og så lidt druesukker, da der er 2 timer tilbage.

Fiskeretten klapper lige præcis. Saucen er god, jordskokchipsene er flottere end normalt. Vi er de sidste, der afleverer, så alle hallens dommere er ovre ved vores køkken. Der er en mur af hvide kokkejakker. Når fiskeretten er serveret, har man 35 minutter til at gøre fadet med kødretten klar.

Vi siger til hinanden, at nu er det vigtigt, vi koncentrerer os og ikke slapper af, fordi første ret gik godt. Vi har en helt fast rækkefølge. Vi har prøvet det mange gange før, vi har trænet i 2 år, men den fulde tidstræning, hvor man kører dagen igennem, har vi lavet 18 gange. Det tager halvanden dag at forberede