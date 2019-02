Domstole lægger pornolov i skuffen: Nu kan briter vise deres private sexoptagelser uden at frygte retsforfølgelse

Nu bliver det lovligt at offentliggøre sine private sexoptagelser i England. Selvfølgelig forudsat, at alle involverede parter er med på den og over 18 år.

Det skriver The Guardian.

Siden 1957 har The Obscene Publications Act ellers gjort det ulovligt i forsøget på at beskytte befolkningen mod »korrumpering og fordærv«. Eller, det vil sige, det var meningen.

For i flere tilfælde har sigtelser på baggrund af loven ikke ført til noget. Den mest opsigtsvækkende frikendelse var i 2012, i en sag, hvor briten Michael Peacock solgte dvd’er med mandlig fisting, urinsex og BDSM.

Her afviste juryen, at filmene skulle være i stand til at »fordærve og korrumpere« dem, som så dem.

Folk må selv bestemme

Siden da er synet på, hvilke hjemmeoptagelser der reelt kan skade folk, blevet væsentlig mere liberal. Derfor vil den britiske anklagemyndighed ikke længere bruge den famøse lov.

»Det er ikke op til os at afgøre, hvad der kan kaldes god smag, eller hvad der er for meget. Derfor vil vi ikke nedlægge sigtelser på baggrund af materiale, der fremstiller konsensual og lovlig aktivitet mellem voksne, hvor ingen kommer seriøst til skade, og hvor publikummet må forventes af være over 18 år«, siger en talsperson ifølge The Guardian.

Lovteksten bliver dog stående i bøgerne til tilfælde med ekstrem pornografi.