Læser til brevkassen: Min kæreste ser stedsøster-porno. Skal jeg være bekymret?

Ibyens brevkasse giver dig hver tirsdag syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig københavner ind som medredaktør, så de sammen kan give dig love – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Min kæreste ser porno, og det er helt cool med mig.

Forleden blev jeg ufrivilligt indblandet, da jeg skulle tjekke noget på hans telefon. På skærmen dukkede PornHub og en masse ’stepsister’-pornofilm op. Altså porno, hvor skuespillerne leger, at de er bror og søster.

Jeg ved godt, at fantasi er én ting, virkeligheden noget andet. Men hvem fanden synes, at incest er lækkert? Og gør min kæreste? Skal jeg være bekymret?

Kh. kæresten

Ugens gæsteredaktører, Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn aka Fries Before Guys:

Først og fremmest: Fedt, at du og din kæreste har en åbenhed omkring at se porno. Faktisk er det jo ikke kun fyre, der af og til lige fyrer den af foran skærmen. I 2017 udgav netop PornHub en kæmpe undersøgelse, der pegede på, at 30-40 pct. af kvinder også ser porno regelmæssigt.

Vi gør i hvert fald, og vi er også begge tidligere faldet over den nævnte stepsister/stepbrother-kategori.

Ugens gæsteredaktør Fries Before Guys Josephine Kuhn, 25, og Nanna Elizabeth Hovgaard står bag podcasten ’Fries Before Guys’, en samtalepodcast om at være ung kvinde i 20’erne med alt hvad det indebærer af kvartvejskriser, normer og, ja, guys. De er begge i et forhold. Foto: Marie Hald

Vores oplevelse er, at når vi i perioder har set meget porno, falder vores ’liderlighedstolerancetærskel’, og det kræver hele tiden ’vildere’ indhold at kunne tænde ordentligt for knappen, så at sige. Så sidder man pludselig der og ser mere og mere obskure pornoklip med blandt andet stedsøskende, tegneseriemonstre med gigantiske grønne penisser og fire smølfer, der boller i en park.

Måske det er et mønster, din kæreste vil kunne genkende.

Ud fra vores egen erfaring synes vi ikke, at du skal være bekymret for din kærestes seksuelle tilbøjeligheder. Vi anbefaler, at du tager initiativ til en rigtig god snak om emnet med din kæreste, så du kan få ro i sjælen og måske ovenikøbet blive klogere på hans tanker om sit pornoforbrug.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson

Pablo Picasso, som helt sikkert også havde givet god gas på pornohjemmesider, havde han haft chancen, er citeret for at have sagt: »Everything you can imagine is real«, og det gælder i særdeleshed for porno. Hvis det kan tænkes, kan man tænde på det, og så findes det. Det vrimler med blod, bæ, dårligt skuespil og det, der er værre, på et stykke internet nær dig.

Hvis du ikke har onaneret dig selv ned ad en mørk pornogyde før, går du for meget i kirke Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson

Man skal ikke bekymre sig så meget om, hvad der får den flydende silke til at ende i gokkesokken hos andre. Hvis du ikke har onaneret dig selv ned ad en mørk pornogyde før, går du for meget i kirke. Du vil gerne blive ved med at være den ’cool’ kæreste, så du skal bare slette hans historik og foreslå ham inkognito-mode en anden gang. Så popper det ikke op på storskærm ovre på kontoret en dag.

Med andre ord: Du skal ikke bekymre dig om, at din kæreste leger slangetæmmer til stedsøsterstøn, så længe han ikke betaler for det, ingen betaler for porno. Ikke ligefrem bæredygtigt, I know.