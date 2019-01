Brevkassen feat. Youssef Wayne fra 'Yes No Maybe': Arh! Min kæreste efterlader tomme glas og kopper overalt i lejligheden

Skal man være afrydder for sin kæreste? Ibyens brevkasse har fået et spørgsmål fra en opvask-irriteret kvinde.

Brevkassen feat. Youssef Wayne fra 'Yes No Maybe':

Ibyens brevkasse giver dig hver tirsdag syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig københavner ind som medredaktør, så de sammen kan give dig love – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Jeg er en kvinde, der er træt af glas og kopper. Ja, glas og kopper. De står alle vegne i vores hjem, fordi min kæreste efterlader dem forgodtbefindende. Jeg synes, det er lidt ulækkert, så jeg er begyndt bare at samle dem ind og vaske dem op for ham. Jeg gider nemlig ikke være sådan en irriterende kæreste, der klager over en bagatel som kopper.

Skal jeg bare acceptere mit liv som afrydder i eget hjem eller indtage rollen som mor og indpisker? Og bare acceptere, at min kæreste er distræt anlagt og lade kopperne mugne?

Kh. kvinden, der mangler en opvaskemaskine – og en butler

Gæsteredaktør Youssef Wayne Hvidtfeldt:

Skal vi to ikke gifte os, for du lyder som min soulmate? Sikke et smukt liv vi ville få: et liv, hvor glas kun var at finde der, hvor de rent faktisk hører til, nemlig i køkkenskabene og i opvaskemaskinen.

Jeg forstår dit problem i en sådan grad, at man skulle tro, at jeg selv havde skrevet spørgsmålet til brevkassen. Nogle gange forestiller jeg mig, at når jeg en dag dør, vil man stadig kunne høre lyden af klirrende glas og mig, der i pendulfart vandrer hvileløst frem og tilbage imellem køkkenet.

Ugens gæsteredaktør Youssef Wayne Hvidtfeldt Skuespiller, 30 år. Kendt fra bl.a. DR-serien ’Yes No Maybe’. Til sommer spiller han med i ’Kong Arthur’ på Det Kgl. Teater. Han er lige blevet amar’ikaner. Forlovet med sin kæreste gennem 9 år. Sammen har de en dreng på 2 år.

Men okay, dit problem kan også klares med en opvaskemaskine. Skynd dig at investere i sådan én – den er hurtigt tjent ind med alle de penge, som I vil spare på parterapi.

I parterapien er jeg ret sikker på, at du ville lære den røvsyge men ikke desto mindre meget sande lektie om, at et parforhold er et fantastisk kompromis Youssef Wayne Hvidtfeldt, skuespiller

Og i parterapien er jeg ret sikker på, at du ville lære den røvsyge, men ikke desto mindre meget sande lektie om, at et parforhold er et fantastisk kompromis, hvor man skal vælge sine kampe, og hvor begge parter uundgåeligt er nødt til at sluge nogle kameler, eftersom man nu engang er to forskellige mennesker i forholdet, selv om man nogle gange ville ønske, at man var i et forhold med en 1:1-kopi af sig selv.

Jeg har selv erfaret, at jeg kun kan bede min kæreste om at fjerne sine glas et vist antal gange, før jeg er nødt til at acceptere, at i vores parforhold må jeg fra tid til anden indtage rollen som afrydder, og måske det faktisk er meget billigt sluppet, når nu min kæreste omvendt mener, at hun lidt for ofte bliver tvunget til at indtage rollerne som familiens bogholder, pædagog, terapeut, handyman, læge ...

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Du sidder i damesaksen, en lille kærestelus mellem to usoignerede mandenegle. Skal man agere passiv husslave i egen herregård, eller skal man brænde sports-bh’en og vaskehandskerne? Den (L)easy løsning er selvfølgelig at anskaffe sig en Bosch. Med teknologiens fremskridt er de snart så kloge, at de selv kan begynde at skælde dvaske mandfolk ud.

Byg et tårn af de gamle kaffekopper og gem dig bag det og spring frem, når han kommer hjem fra arbejde Felix Thorsen Katzenelson, brevkasseredaktør

Men! Jeg fornemmer, at muggen stikker dybere end de blå megamusselkopper, og vi må hellere få luftet ud, inden der går skimmelsvamp i tosomheden. Det kan jo hurtigt blive en K3’er, og så falder grundværdien. Og jeg kender det, jeg har selv haft en stirrekonkurrence med et Ikea-krus på soveværelset. Jeg tror, jeg tænkte, at hvis bare jeg ikke fjernede øjnene, så skulle enten kæresten eller koppen selv nok gøre noget ved det.

Spørg brevkassen Har du kærlighedskvaler? Skriv til Ibyens brevkasse på hjerte@pol.dk. Alle breve bringes med anonymiseret afsender. Redaktionen forbeholder sig retten til selv at stille spørgsmål.

Man kan hurtigt bruge mange kræfter på at forveksle stilhed med mildhed, men man er ikke sød mod nogen, bare fordi man ikke siger noget.