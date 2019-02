Uvirkeligt: Pianister udgiver musik fra drømmeland

To etablerede pianister og en ny fransk begavelse spiller drømmemusik, der hensætter en i en anden tilstand. Det nye navn skal blive spændende at følge.

Hvad drømmer pianister om?

Har de mareridt om vanskelige stykker? Eller svømmer de hen til lyden af smukke harmonier, som Ravel, Liszt og den alt for oversete kvindelige franske komponist Cécile Chaminade kunne undfange dem? Begge dele, hvis man skal dømme efter tre nye album, der alle på forskellig måde kredser om drømme.











Stephen Hough’s Dream Album. Hyperion

Den australske pianist Stephen Hough er kendt for at spille de vanskeligste ting i rivende fart med forbløffende klarhed. ’Stephen Hough’s Dream Album’ er en samling meget forskellige stykker, som Hough binder sammen og løfter med sin forbløffende ubesværede tilgang til ikke bare at spille andres noder, men også selv skrive musik.

På en måde går denne nutidige virtuos i Liszts fodspor. For det er ikke nok for Hough at lege med vilde noder af Liszt og supplere med alt fra smægtende toner af eksotiske navne som Henry Love og Julius Isserlis til Chaminade. Hough skriver sine egne musikalske drømme ned, og de er på skift uspilleligt vanskelige og sentimentale som noget, en absurd overkvalificeret hyggepianist kunne ryste ud af ærmerne en sen nattetime på en dyr natklub.

Stephen Hough spiller Sibelius, så det lyder som Rakhmaninov, og supplerer med et kitschet stykke som ’Moskow Nights’, der begynder som en kendt klaverkoncert af netop den russiske senromantiker, hvis koncerter Hough har indspillet, så få andre pianister kan være med. Der er noget metallisk over farverne, når Hough giver den gas. Men der er også noget vidunderligt og meget forsonende over ham, når han med en finger ad gangen spiller ’Blow the Wind Southerly’, inden han ubesværet harmoniserer den, så den bliver til den smukkeste vuggevise.

Hough runder af med et lille stykke af den katalanske komponist Federico Mompou, og hvis du ikke kender ham, har du noget drømmende dejligt til gode.

Blide Julien Brocal

Mompou levede til 1987, men hans klavermusik er en poetisk tidslomme. På et album fra det nye plademærke Rubicon spiller en ung fransk pianist ved navn Julien Brocal Mompous tre stykker fra samlingen ’Paisajes’, og hvis nogen musik har drømmekvaliteter, er det denne.











Reflections. Julien Brocal. Rubicon

I en optagelse, der er kælet for, spiller den unge franskmand – født det år Mompou døde – så indlevet og raffineret, at den spanske impressionists noder får overvældende dybde. Glem for en stund Satie. Mompou skal du høre. Ravels ’Miroirs’ tryller Brocal frem som klangmættet impressionisme, og i stykket ’Som en båd på havet’ fremkalder han med overraskende realisme fornemmelsen af en bevægelig havflade. Med ’Alborada del gracioso’ vækker han dig igen med spansk fyrighed.

Julien Brocal er ny på scenen. Han har udgivet et enkelt Chopin-album, men han er så lovende, at den kendte portugisiske pianist Maria João Pires for længst har taget ham til sig. Brocal er selv komponist, men modsat Hough holder han sine egne kompositioner ude af lydbilledet. Ved at koncentrere sig om Ravel og Mompou, herunder førstnævntes sonatine og sidstnævntes ’Charmes’, får han lytteren til at drømme, og han svøber en ind i vedkommende klang. Er der overhovedet noget at klage over her, er det, at man næsten bedøves af Brocals raffinerede, mørke og blidt registrerende spil.