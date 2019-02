Tæt på kvalmegrænsen: Mennesket og arkitekten Jørn Utzon portrætteres i ny film som en frelserskikkelse

Det bliver historien om den store arkitekt og det endnu større menneske, for hvem operahuset i Sydney blev den store triumf og tragedie. Et af den moderne arkitekturs største værker, som Utzon måtte forlade midt i det hele, og som kastede sin skygge over resten af hans amputerede karriere.

Da Utzon vendte hjem til Danmark, lød modtagelsen fra den danske arkitektforening, at han havde kastet skam over sin metier og aldrig igen ville få arbejde i Danmark. Skattevæsenet var ikke meget flinkere. En klassisk historie om hjemlandets miskendte profet holdt oppe af et sovset lag heroisk-tragisk underlægningsmusik, hvor der virkelig mangler kritiske vinkler.

Dramaet i Sydney er beskrevet så enkelt som et melodrama. Ikke én eneste modstemme bliver hørt. Ikke ét kritisk spørgsmål stilles til Utzons rolle i den komplekse historie. Hvad angår de massive budgetoverskridelser, får man blot at vide, at langt de største overskridelser skete efter Utzons tid, og at han faktisk arbejdede både enkelt og billigt.

Det kan meget vel være, men det ville have været virkelig velgørende, hvis det var blevet sagt af udenforstående sagkundskab og ikke som alt i denne film enten af Utzons familiemedlemmer eller tidligere 100 procent loyale medarbejdere. Et udefrakommende blik ville have gjort en anden slags underværker.

De kopulerende skildpadder

Det kunne i det mindste have været morsomt at høre nogle af de øgenavne som f.eks. ’Betonkamelen’ og ’De kopulerende skildpadder’, som de sarkastiske australiere hurtigt gav bygningsværkets hvide skaller.

Utzons kirke i Bagsværd er et lysets mesterværk indeni, men de lokale jublede i begyndelsen ikke over kirkebygningens bevidst industrielle design. Grå fabriksbygninger havde man nok af i forvejen i Bagsværd. Det ville bare have været så velgørende at høre en anden type replikker end ufortyndet beundring for den moderne arkitekturs store martyr.

Hvad filmen til gengæld gør så glimrende, er at sætte lys på Utzons kvaliteter som arkitekt og menneske. Hans filosofi om det naturlige lys, som knytter mennesket til stedet, og hans insisteren på at indfælde arkitekturen i naturen er smukt illustreret.