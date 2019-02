Gamle sex-anklager blusser op igen: Woody Allen sagsøger Amazon for 450 millioner kroner

Anklagen om at filminstruktøren skulle have misbrugt sin datter, har fået Amazon til at aflyse samarbejdet om en ny spillefilm. Nu sagsøger Woody Allen streamingtjenesten for et stort millionbeløb.

450 millioner kroner.

Det er det beløb, som Woody Allen kræver af streamingtjenesten Amazon Studios.

Den 83-årige filminstruktør, der står bag filmklassikere som ’Vicky Christina Barcelona’ og ’Mig og Annie’ anklager Amazon for at trække sig ud af en aftale om flere spillefilm uden grund.

Det skriver BBC.

Amazon har tidligere lagt navn til flere af Allens spillefilm samt tv-serien ’Crisis in Six Scenes’. Men nu stopper samarbejdet, selvom en færdig spillefilm ellers ligger klar til streamingtjenesten.

’A Rainy Day In New York’, der blev filmet tilbage i 2017, skulle have været den første af fire film i samarbejdet og har blandt andre Jude Law, Rebecca Hall, Grifinn Newman og Timothée Chalamet på rollelisten.

Ifølge Allen er det en gammel beskyldning, der har fået Amazon til at trække stikket. Nemlig en beskyldning, der kommer fra Dylan Farrow, Allens adopterede datter, der har anklaget faren for at have misbrugt hende seksuelt, da hun var barn i 1992. Historien kom frem i 2014 og har flere gange været i mediernes søgelys, selvom Woody Allen nægter sig skyldig i alle anklager og ikke er blevet dømt i sagen.

Woody Allen valgte torsdag at indlede en retssag mod Amazon, da han mener, at tjenesten allerede kendte til den »25-årige gamle og uberettigede beskyldning«, da samarbejdet blev sat i gang, og at det derfor ikke bør være grunden til, at Amazon dropper kontrakten.

Skuespillere tager afstand

Beskyldningerne om at Allen skulle have forulempet sin datter kom for alvor frem i lyset igen i kølvandet på #MeToo-bevægelsen.

Det fik flere skuespillere til at tage afstand fra ’A Rainy Day In New York’ og i stedet donere deres løn til forskellige velgørenhedsprojekter i USA.

Det gælder blandt andet den 22-årige skuespiller Timothée Chamalet, som især er kendt fra filmhittet ’Call Me By Your Name’.

»Jeg ønsker ikke at tjene penge på mit arbejde med filmen«, skrev han ifølge BBC på Instagram i januar sidste år og tilføjer, at han har lært, at en god rolle ikke længere skal være det eneste kriterie for at takke ja til et skuespillerjob.

Både Rebecca Hall og Grifinn Newmann har også taget afstand til filmen.

Til gengæld udtalte Jude Law i november sidste år til New York Times, at det var en skam, hvis filmen aldrig fik lov at se dagens lys.

»Jeg ville gerne have set den. Der er mange, der har arbejdet rigtig hårdt, inklusiv Allen.« og siger, at han ikke har lyst til at blande sig, selvom mange af hans kollegaer har taget afstand til filmen.