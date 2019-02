Ukendte gerningsmænd angriber Karl Marx' gravsten med hammerslag

Direktøren for kirkegårdens fond kalder angreb et udtryk for en »irrationel form for politisk handling«.

Ukendte gerningsmænd har fornylig forsøgt at smadre den tyske filosof Karl Marx’ gravmonument i London. Det skriver The Guardian.

Graven ligger på Highgate-kirkegården i det nordlige London, og skaderne kan betyde, at monumentet aldrig bliver det samme igen. Det er gået værst ud over marmorpladen, hvor skaderne ligner slag fra en hammer. På pladen optræder navnene på Karl Marx’ familie også.

Ian Dungarvell, som er direktør i den fond, der vedligeholder kirkegården, fordømmer angrebet, som han kalder et udtryk for en meget irrationel form for politisk handling.

»Vi tror, at det var målrettet mod Marx. Det her er ikke tilfældigt. Man kan se på billedet af skaderne, at personen, der har gjort det, virkelig har gjort sit bedste for at ødelægge Karl Marx’ navn«.

»Jeg tror, at man kan gøre et langt bedre forsøg på at ændre folks holdninger end ved bare at smadre hans grav. Det vil ikke vinde nogen sympati for deres sag. Uanset hvad man måtte tænke om Karl Marx’ filosofi, synes jeg, at det her er en forfærdelig handling«.

Karl Marx døde som 64-årig i London, hvor han blev begravet. Efterfølgende betalte Kommunistpartiet i Storbritannien for det monument, der nu er blevet beskadiget. Her blev pladen flyttet til monumentet fra et tidligere gravsted.

Det er ikke første gang, at monumentet har været udsat for hærværk. På toppen sidder en bronzebuste af Marx’ hoved, der tidligere er blevet revet løs, og pladsen er også blevet dækket af maling og grafitti. I 1970 blev der desuden kastet en rørbombe mod forsiden af monumentet.

»Den eneste trøst er, at det bare betyder, at han ikke er blevet glemt«, siger Ian Dungarvell.