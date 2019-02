Den britiske skuespiller Albert Finney er død - 82 år Den sidste film, som Albert Finney indspillede, var James Bond-filmen "Skyfall" fra 2012.

Den britiske skuespiller Albert Finney er død, oplyser hans familie.

Han blev 82 år.

Skuespilleren, der fem gange var nomineret til en Oscar, døde efter kort tids sygdom, skriver det britiske medie BBC.

»Albert Finney, 82 år, døde fredeligt efter kort tids sygdom med sine nærmeste ved sin side, oplyser familien i en udtalelse ifølge BBC.

Finney blev blandt andet nomineret for sin birolle i filmen 'Erin Brockovich' fra 2000. I filmen spillede han over for den amerikanske skuespillerinde Julia Roberts.

Han var også nomineret for sin hovedrolle i filmen 'Tom Jones' fra 1963.

Albert Finney har desuden indtaget rollen som den berømte detektiv Hercule Poirot i filmen 'Mordet i Orientekspressen' fra 1974.

Finneys tv- og filmkarriere strækker sig over et halvt århundrede. Ifølge filmsiden IMDb var hans sidste film James Bond-filmen 'Skyfall' fra 2012.

Filmdebuten kom i 1960, og han fik sit gennembrud i filmen 'Saturday Night and Sunday Morning'. Filmen vandt prisen som bedste britiske film ved den prestigefyldte britiske Bafta-prisuddeling.

Albert Finney vandt tre Golden Globe-prisen i løbet af karrieren.

ritzau