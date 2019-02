Fem hjerter: Hullet er ikke kun et hul i noget, men lige så meget et blik ind til noget

Når man træder ind på Gl. Holtegaard, ind i den forførende scenografi, som kunstneren Peter Holst Henckel har opbygget på dette historiske sted, er man nødt til at være lidt barok.

Barokken som stil ligger ellers tre-fire hundred år tilbage i tiden, men lige nu og her er den aktuel. For når meningsfuldhed, geometri, rumkunst og en særlig slags skønhed går op i en højere enhed som her, taler vi om barok.

Kunstanmeldelse









Peter Holst Henckel. Gensyn med Paradis. Gl. Holtegaard, Attemosevej 170. Til 22. april.

Meningsfuldheden som styrende princip starter i det øjeblik, éns blik møder det første værk i den første sal. Det er ægget på væggen.

Fra dette symbol på livets opståen kan man kigge gennem hullet i den modstående væg ud på livets modsætning, som er døden. Døden kan være den kugle, der i princippet kan være affyret fra kanonen i haven, arkitekten Laurids de Thurahs barokhave fra 1700-tallets anden halvdel. Også her, i haven, hersker barokkens hang til en højere orden, hvor græsarealer og buskadser er tvunget ind i det mest kunstfærdige symmetriske mønster.

Hullet i væggen

Meget lidt af det, man ser, er tilfældigt. Til gengæld skal meget lidt tages for pålydende. Ægget er ikke blot et æg. Kanonen er mere end en kanon, og hullet er ikke kun et hul i noget, men lige så meget et hul, et kig, et blik ind til noget, noget helt andet.

Alle objekter har en symbolværdi, mere eller mindre skjult. De kan være placeret i den samme akse – eller på den samme flugtlinje.

Hullet i væggen får svar på tiltale fra de andre billeder, der også er gennemhullede, ligesom udstillingens gennemhullede katalog. Dette lille katalog gør man klogt i at læse grundigt, før man nærmer sig de værker, som teksten kommenterer og fortolker. For har man også huller i sin viden om værkernes sande natur, kommer den dybere mening aldrig op til overfladen.

Foto: David Stjernholm Det er øje – på latin. Og i Holst Henckels fotografiske kollage ’In the Eye of the Beholder’ fra 2018 er der tusindvis af øjne i forskellige størrelser. Og de danner et billede af en mand, der skjuler – faktisk sine øjne.

Det er øje – på latin. Og i Holst Henckels fotografiske kollage ’In the Eye of the Beholder’ fra 2018 er der tusindvis af øjne i forskellige størrelser. Og de danner et billede af en mand, der skjuler – faktisk sine øjne. Foto: David Stjernholm

Det store vægobjekt af træ i den næste sal, ’In the Eye of the Beholder’, rummer tusindvis af små øjne i forskellige størrelser. Men de er ikke sat tilfældigt ind i sammenhængen. For set under ét danner de mange øjne et billede: af en mand, der skærmer sine øjne (!) og derfor ikke ser noget.

Han skjuler øjnene i stedet for at bruge dem – og ser f.eks. ikke ud på haven – og på den orden, der har reguleret dens vækster. Og han ser heller ikke det, som vi andre tror, at vi ser – i den næste sal, hvor et spejlbillede af os selv er noget, vi opdager. Til vores store overraskelse.

Pas på hunden!

Peter Holst Henckels kunst handler om at se – med tilføjelsen: se efter, se en ekstra gang, som når man står foran ’World of Butterflies’, hvor mønstrene i sommerfuglenes vinger slet ikke er så smukke, som de lader til at være – på afstand. De kan ligefrem være foruroligende, hvis man giver sig selv tid og muligheden for at opdage det.