Oscar-akademiet retter misforståelse: Alle prisuddelinger bliver vist på tv

At fire Oscar-kategorier – heriblandt bedste fotografering og klipning – skulle forvises til reklamepausen, er en misforståelse, skriver Oscar-akademiet i en mail til sine medlemmer.

»Som et resultat af upræcis journalistik og opslag på sociale medier er der desværre opstået en kæde af misinformation, der forståeligt har oprørt mange af akademiets medlemmer. Vi vil gerne forklare planerne for præsentationen af priserne«, står der.

Det er kun lidt over et døgn siden, at blandt andre sidste års Oscar-vinder Guillermo del Toro gik på Twitter og rasede over beslutningen om at uddele priser i reklamepausen. Han skrev, at fotografering og klipning er »selve hjertet« af filmhåndværket. »Det er ikke hentet fra teatret eller en litterær tradition. Det er film«.

Reposting, revised: I would not presume to suggest what categories should occur during commercials on Oscars night, but, please: Cinematography & Editing are at the very heart of our craft. They are not inherited from a theatrical or literary tradition: they are cinema itself. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 13. februar 2019

Nu retter akademiet det, der åbenbart hele tiden har været en fejltolkning af deres første udmelding.

Konkret kommer det til at foregå således, at alle 24 priser bliver vist på tv, men ikke i samme rækkefølge, som de bliver uddelt på scenen. Overrækkelserne af priserne for bedste fotografering, klipning, makeup og kortfilm klippes ned til takketalen alene og vises på et senere tidspunkt i tv-udsendelsen. Ifølge mailen gøres det for både »at tage hensyn til Oscar-traditionen og det brede globale publikum«.

Kort før mailen blev sendt, kom det frem, at mere end 40 højtprofilerede filmfolk som instruktør Spike Lee, fotograf Emmanuel Lubezki og instruktør Quentin Tarantino havde sendt et åbent brev til akademiet, hvori de kaldte beslutningen om at uddele priser i reklamepausen en »fornærmelse«.

De eftertragtede Oscar-statuetter uddeles 24. februar i Los Angeles.