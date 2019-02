Fire oscarstatuetter uddeles i pausen: »Det er hjertet i vores håndværk«

Flere tidligere oscarvindere har været til Twitter-tasterne for at fordømme beslutningen om at uddele, hvad de mener er fire centrale oscarpriser, mens seerne ser på tilfældige tv-reklamer.

En række fremtrædende filmskabere i Hollywood er sure over måden, dette års Oscar-show kommer til at forløbe på.

Det skriver flere udenlandske medier.

Når verdens største filmpris uddeles den 24. februar, vil der nemlig være fire priser, der bliver uddelt under en reklamepause. I mandags afslørede Oscar-akademiet så, at det kommer til at dreje sig om priserne for bedste makeup og styling, kortfilm, fotografering og redigering.

Det er første gang i den famøse filmpris’ mere end 90-årige historie, at man ikke kommer til at se alle 24 priser blive uddelt, hvis man følger med i showet derhjemme.

Og det har altså nu fået flere til Twitter-tasterne.

En af de korteste reaktioner kommer fra ’La La Land’-producer Jordan Horowitz, der også var en af de første til at reagere. Hans tweet indeholder blot en emoji, der viser en tommelfinger, der vender nedad.

Helt så stille reagerer de andre ikke.

Reposting, revised: I would not presume to suggest what categories should occur during commercials on Oscars night, but, please: Cinematography & Editing are at the very heart of our craft. They are not inherited from a theatrical or literary tradition: they are cinema itself. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 13. februar 2019

Instruktør Guillermo del Toro, der sidste år vandt prisen for bedste film med ’Shape of Water’, skriver, at fotografering og redigering er »selve hjertet« af filmhåndværket. »Det er ikke hentet fra teatret eller en litterær tradition. Det er film«.

I samme stil skriver filmfotograf Emmanuel Lubezki, der har før har vundet en Oscar for sit arbejde på ’Gravity’, ’Birdmand’ og ’The Revenant’, at de to kategorier er »de elementære partikler«, når man skal skabe film.

In the history of CINEMA, masterpieces have existed without sound, without color, without a story, without actors and without music. No one single film has ever existed without CINEMAtography and without editing. — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) 12. februar 2019

Alfonso Cuaron, der er nomineret med Netflix-filmen ’Roma’ skriver, at der i »filmhistorien har eksisteret mesterværker uden lyd, uden farve, uden en historie, uden skuespillere og uden musik. Ingen film har nogensinde eksisteret uden fotografi og uden redigering«.

Også skuespiller Alec Baldwin og skuespiller og instruktør Seth Rogen har kommenteret på beslutningen, mens formanden for de amerikanske stylister Sue Cabral-Ebert er mere rolig:

»Det sårer vores følelser, uden tvivl, men vi forstår, at det her kommer til at ske i rotation, og at det har mere med timingen af showet at gøre. De gør, hvad de kan for at gøre showet relevant og kort nok til, at folk ikke slukker fjernsynet«, siger hun til The Hollywood Reporter

I den mail, som Oscarakademiet sendte ud til alle medlemmer i mandags, forklarer formand John Bailey, at vindernes takketaler i de fire kategorier bliver båndet og vist senere i showet, at hele showet kan streames uden reklamepauser på Oscars hjemmeside og akademiets sociale mediekonti, samt at de fire kategorier til reklamepausen vil blive skiftet fra år til år.