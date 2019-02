Børn stimlede sammen om udskældt fænomen: »Hvis jeg måtte, ville jeg spille Fortnite altid«

Foto: Louise Herrche Serup

Foto: Louise Herrche Serup



Med Fortnites virtuelle møntfod, kaldet V-bucks, som selvfølgelig kan købes med virkelighedens valuta, betaler brugerne for at få deres avatar til at danse på forskellige måder. Det er tilsyneladende en meget vigtig del af spillet.

For 6-årige Maja Horn Knudsen er dansen faktisk det eneste, som hun kan lide ved Fortnite. Og den lille pige med fregner efterligner dansene så godt, at hun vinder konkurrencen og får et sæt Fortnite-sengetøj som præmie.

»Vi kan godt dele og skiftes til at sove med det«, siger hun til sin storebror Marius Knudsen, der er 11 år og går i 5. klasse.

»Det er mest Marius, der er vild med spillet«, fortæller Maja.

»Ja, jeg spiller mange timer om dagen«, siger storebroren, inden han hurtig bliver irettesat af sin søster.

»Nej! Du spiller hele dagen«.

Mor spiller med

Henne i køen er en medarbejder i en hvid Bilka-polo i gang med at dele quizblanketter ud til de tålmodigt ventende forældre og deres børn.

På sedlen er der ti spørgsmål under teksten; udfyld quizzen og ha’ chancen for at vinde en PlayStation 4 Fortnite Edition.

7-årige Villum Skovgaard Jensen vil meget gerne vinde den eksklusive spilkonsol, så han får sin mor, Ulla, til at hjælpe med at google svarene på spørgsmålene. Der står ikke noget på blanketten om, at det skulle være forbudt.

Foto: Louise Herrche Serup

Foto: Louise Herrche Serup

Ulla Jensen har ligesom Per Mardell, der er far til Pelle, gjort sig tanker om, hvordan hun som mor skal håndtere sin søns massive interesse for Fortnite. Først og fremmest har hun aftalt med Villum, at han kun må spille en halv time om morgenen og en halv time om eftermiddagen i hverdagene. I weekenden er rammerne lidt mere løse.

Derudover har Ulla Jensen besluttet selv at engagere sig ved at spille sammen med sin søn.

»På den måde kan jeg jo meget bedre følge med i, hvad det er for noget, han er så optaget af. Og nu kan jeg jo sagtens forstå, hvorfor Villum er fascineret, og jeg har en helt andet forudsætning for at kunne tale med om det, der optager ham«, fortæller hun.

Se min lama

Tilbage hos Rasmus med Fortnite T-shirten, lillebror Nicolai og mor Mie Sørensen er snakken faldet på, om der er grund til som forælder at være bekymret over skydespillets enormt vanedannende effekt på børn.

»Jeg har en anden søn, som er voksen i dag. Da han var ung spillede han Counter-Strike. Dengang var jeg mere bekymret, end jeg er i dag. For jeg kan jo se, at han ikke har taget skade – tværtimod. Han er enormt god til engelsk, og har fået tilbudt arbejde gennem sit Counter-Strike netværk«, fortæller Mie Sørensen.