230 nye emojis på vej: Få dovendyr, kørestole og dryppende isterninger på telefonen

Snart bliver det muligt at sende både hvide og brune hjerter i sine beskeder. Og et piktogram af to fingre, der angiver, at der kun er tale om en lille smule. En dråbe blod og et gab er der også blevet plads til blandt årets nye emojis. Og mennesker, der står eller knæler med alle tænkelige hud- og hårfarver.

The Unicode Consortium, der står bag standardiseringen af emojis, er klar med 230 nye af slagsen, skriver Emojipedia. Langt de fleste er dog forskellige versioner af hudfarver og køn. Vil man sende et piktogram af to mennesker, der holder hinanden i hånden, bliver der med de nye emojis 71 forskellige kombinationer af køn, hudfarve og hårfarve at vælge imellem. Den kommende opdatering af de nye ikoner til telefonen kommer sammen med opdateringer af styresystemerne i løbet af året hos de respektive smartphoneproducenter.

Apple har haft et ønske om, at folk med forskellige funktionsnedsættelser blev bedre repræsenteret blandt emojierne, og det sker også med denne opdatering, som er den sjette større opdatering siden 2014. Nu kan man forsyne sine beskeder med både mænd og kvinder i henholdsvis elektriske og manuelle kørestole eller udstyret med blindestok. Fire forskellige førerhunde bliver det også muligt at sende af sted. Der er også både arm- og benproteser og et øre forsynet med et høreapparat.

Der er også blevet plads til et dovendyr og en odder. Et hvidløg og en vaffel. En østers og en dryppende isterning. Et hindutempel og en dykkermaske. Og en banjo.