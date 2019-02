R. Kelly er sigtet for ti grove seksuelle overgreb Sangeren R. Kelly skal i retten 8. marts efter at være blevet sigtet for at have begået seksuelle overgreb.

Efter lang tids anklager og rygter er den amerikanske sanger R. Kelly fredag blevet sigtet for ti tilfælde af grove seksuelle overgreb.

Det skriver lokale medier på baggrund af retsdokumenter.

52-årige R. Kelly har i årevis været anklaget for seksuelt at misbruge kvinder og mindreårige piger. Rygterne er taget til de seneste uger i kølvandet på dokumentarserien 'Surviving R. Kelly'.

Sangeren har konsekvent nægtet alle anklager.

R. Kelly skal møde i retten i Cook County i delstaten Illinois 8. marts.

Ni af sigtelserne er mod mindreårige

Nyhedsbureauet AFP har talt med en embedsmand fra retten i Cook County, der oplyser, at ni af de ti sigtelser drejer sig om mindreårige på 13 til 16 år.

R. Kelly blev i 2008 frikendt ved en retssag, hvor han var anklaget for at have sex med en 13-årig pige. Anklagere viste blandt andet en 27 minutter lang video, der angiveligt viste de to have sex.

Retten vurderede ikke, at videoen var bevis nok, selv om kvaliteten skal have været god. Flere vidner bekræftede også, at det var R. Kelly og den 13-årige pige, der optrådte på videoen.

R. Kelly er en af de bedst sælgende kunstnere nogensinde. Han er blandt andet kendt for hittet 'I Believe I Can Fly'.

