Danske radiostationer boykotter R. Kelly. Men DR spiller videre

Kan man spille musik af kunstnere, som er anklaget for alvorlige forbrydelser? Spørgsmålet splitter de danske radiostationer, DR spiller stadig R. Kelly, mens han er forsvundet fra The Voice og Nova.

Har du hørt ’I Belive I Can Fly’ i radioen for nylig? Hvis svaret er ja, så har det ikke været på The Voice, Nova eller Radio 100 og Pop FM, for de spiller ikke længere R. Kellys musik, der ellers har fyldt godt i æteren de seneste mange år.

Bauer Medier, der ejer radiostationerne og har 2,7 millioner lyttere hver uge, boykotter nemlig den amerikanske kunster, efter at han er blevet beskyldt for overgreb på unge kvinder.

I dokumentarserien ’Surviving R. Kelly’ fortæller en række kvinder, at den verdensberømte musiker forførte dem, da de var teenagere, isolerede dem fra deres familie og reelt holdt dem som sexslaver i årevis.

Musikeren afviser beskyldningerne, der nu efterforskes af anklagemyndigheden i både Atlanta og Chicago, der efterlyser kvinder, som vil fortælle om deres oplevelser med den nu 52-årige Robert Kelly.

Foto: Frank Franklin Ii/Ritzau Scanpix R. Kelly synger i 2015 den amerikanske nationalsang før en NBA-basketball-kamp. I dag er stjernen ikke velkommen i Philadelphia, har bystyret vedtaget.

Anklagerne mod den før så populære r&b-sanger har givet ny luft til til kampagnen #MuteRKelly, der vil have fjernet hans musik fra streamingtjenester og radiostationer. Og historierne om sex med mindreårige har gjort indtryk på Tobias Nielsen, der er er ansvarlig for indholdet hos Bauer Medier. Han forklarede tidligere på ugen TV2.dk, hvorfor R. Kelly er ude af spillelisterne:

»I vores optik er der nogle forbrydelser, der er så slemme, at vi ikke vil give airtime til folk, der står bag dem. Og det er pædofili, mord og voldtægt. (...) Det er et klart signal, at hvis der bare er en overvejende sandsynlighed for, at R. Kelly er skyldig, spiller vi ham ikke«.

Tobias Nielsen sagde ved samme lejlighed, at han også er parat til at droppe Michael Jackson:

»Hvis det viser sig, at Michael Jackson er skyldig i at have misbrugt børn, fjerner vi også ham fra vores playliste«.

DR spiller videre

Vil man alligevel gerne høre R. Kelly i radioen, kan man bare stille ind på DR.

»De kanaler, der vil spille R. Kelly, de spiller R. Kelly, hvis de har lyst til det. Som udgangspunkt kan vi ikke bandlyse kunstnere, der ikke er blevet dømt for noget som helst. Det er R. Kelly ikke, uanset hvor mange ubehagelige indicier der måtte være. Jeg kommer aldrig nogensinde til at binde nogen værter på hænder og fødder, hvis de har lyst til at spille R. Kelly«, siger P3’s musikansvarlige, Mathias Buch Jensen, til dr.dk.

Han vil ikke love at skrue ned for den amerikanske stjerne, hvis han bliver dømt for sexovergreb på mindreårige:

»Om han bliver dømt eller ej, så kan jeg ikke se noget problem i, at en vært af redaktionelle grunde vælger at spille R. Kelly. Det kunne være i en situation, hvor værten siger »lad os lige få på bordet, hvad og hvem vi taler om her. Hvem er den her sanger? Hvordan lyder hans musik?«. Der ville det give mening«, siger Mathias Buch Jensen fra P3.

Anklagerne om sexovergreb er dukket op med jævne mellemrum de seneste år. R. Kelly har konsekvent nægtet, at han har tvunget kvinderne til noget.

Sidste år sagde en talsmand for musikeren, at de kvinder, der omtales i medierne, ikke er mindreårige, er raske og »har deres egen fri vilje«. Og at politiet i både Atlanta og Chicago har besøgt kvinderne og ikke fundet grund til bekymring.