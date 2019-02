Nye oplysninger: Facebook narrede »venligt« børn til at bruge op mod 40.000 kroner på forældres kreditkort

I sidste uge afslørede USA’s center for undersøgende journalistik, at Facebook bevidst har undladt at informere børn om, at de brugte deres forældres kreditkort. Nu vil flere senatorer have handelskommissionen til at tage affære.

To demokratiske senatorer i USA har nu anmodet den føderale handelskommission om at gøre noget ved den klage, som en stor gruppe forbrugere har indgivet om Facebook.

Klagen kommer, efter at center for undersøgende journalistik i USA i sidste uge afslørede, at Facebook med fuldt overlæg har undladt at gøre børn opmærksom på, at de brugte deres forældres kreditkort i spil på det sociale medie.

Helt konkret sørgede Facebook for, at spillere af blandt andet det populære ’Angry Birds’, ’Petville’ og ’Ninja Saga’ ikke fik at vide, at deres kreditkortoplysninger blev gemt efter et enkelt køb. Det betød, at mange børn uvidende brugte deres forældres penge til at købe ekstra ting inde i spillene.

I enkelte tilfælde nåede børn at bruge op mod 40.000 kroner, før forældrene fandt ud af det og efterfølgende klagede og måtte kæmpe med Facebook for at få pengene retur.

Løsning ville bremse omsætning

Facebook indgik et forlig om problemet i 2016, men aktindsigten viser nu, at det sociale medie kendte til problemerne allerede i 2011. Man arbejdede endda på en løsning i flere måneder, før de skrottede det hele for at sikre omsætningen.

Facebook tager nemlig en procentdel af alle de køb, der bliver gennemført inde i spillene.

Internt blev problemet kaldt friendly fraud, venskabelig svindel. Og i et rundsendt memo forklarede man de ansatte, hvorfor man ikke skulle forsøge at stoppe det. I tilfælde, hvor forældrene bad om pengene retur, blev børnene omtalt som hvaler – et begreb fra spilverdenen, der betegner ødsle spillere, der har råd til at bruge mange penge.

I et svar til de to senatorer skriver Facebook, at de aldrig ansporede nogen til at bruge penge i spillene, og at de siden 2016 har dedikeret særlige ressourcer til de forældre, der vil have penge retur.

Senatorerne mener dog, at Facebook ikke redegør for, hvorfor man ikke gjorde noget ved problemet, før sagen endte i retten. Facebook ville heller ikke svare på, hvornår Mark Zuckerberg blev bekendt med problemet.

Aktindsigten omfatter 135 sider med dokumenter dateret fra 2010 til 2014.