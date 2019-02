Ukendt kvinde skaffer R. Kelly ud af fængslet, hvorefter han kører direkte på McDonald's

En ukendt kvinde har betalt R. Kellys kaution på 100.000 dollar. Sangeren er sigtet for seksuelt misbrug.

Den overgrebssigtede sanger R. Kelly har natten til tirsdag dansk tid forladt fængslet i Chicago, efter at en kaution på 100.000 dollar er blevet betalt.

Dermed kan den amerikanske sanger færdes nogenlunde frit, indtil han igen skal for retten. Han har nemlig ikke lov til at have kontakt med kvinder under 18 år, mens han er på fri fod.

R. Kelly er af anklagemyndigheden i Chicago sigtet for at have forgrebet sig seksuelt på fire kvinder, heriblandt tre mindreårige.

Tre af pigerne skal han have misbrugt seksuelt mellem 1998 og 2010, da de var under 17 år. Det fjerde offer var hans dengang 24-årige frisør. Hun siger, at han tvang hende til oralsex i 2003.

Dommeren kaldte under gennemgangen af sagen beskyldningerne for »foruroligende«.

Strafferammen for groft seksuelt overgreb går i USA op til syv år. Hvis en dommer beslutter, at dommene kan lægges sammen, betyder det, at R. Kelly risikerer en meget lang fængselsstraf.

Skylder over en million kroner i børnepenge

Den 52-årige Grammy-vinder og R&B-stjerne meldte sig selv til politiet fredag og tilbragte herefter weekenden i en fængselscelle.

Lørdag mødte han op i retten med hænderne bag nakken, mens han henvendt til dommeren sagde: »Hvordan går det?«.

Her fik han at vide, at han skulle overføre 100.000 dollar, hvis han ville løslades.

Det havde sangeren dog svært ved. I retten kom det nemlig frem, at han skylder knap 200.000 dollar - over en million kroner - i børnepenge.

Af retsdokumenter fremgår det, at en ukendt kvinde fra en forstad til Chicago, der angiver sig selv som en ven af R. Kelly, har betalt kautionen på 100.000 dollar.

Efter løsladelsen sprang R. Kelly ind i en sort bil, der kørte ham direkte til den nærmeste McDonald's i det centrale Chicago.

R. Kelly er en af de bedst sælgende kunstnere nogensinde. Han er blandt andet kendt for hittet 'I Believe I Can Fly'.

