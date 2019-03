Gennem århundreder har katolske præster været påtvunget cølibat. Men det virker ikke

Omfanget af seksuelle overgreb på mindreårige og nonner i den katolske kirke er omfattende, og den katolske kirke har holdt stormøde for at rense ud. Netop de katolske præster skulle med kravet om cølibat holde sig rene. Men hvor kommer fænomenet cølibat fra, og hvad betyder det for sagen? Vi skriver cølibatets kulturhistorie.