DR's direktør troede, at ministeren fortrød opsang i bedste sendetid: Men Mette Bock ærgrer sig »bestemt ikke« over bredsiden mod Maria Rørbye Rønn

Det blev udlagt som en decideret skideballe, da kulturminister Mette Bock (LA) i april i fjor i DR-programmet Debatten fyrede en bredside af mod DR-generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

»Jeg har simpelthen ikke mødt dig igennem et helt år, uden at du har sagt, at man skal vide, at hvis man sparer på DR, så bliver det et andet DR. Jamen det er jo meningen, Maria Rørbye Rønn! Det er meningen, at vi skal have et andet DR end det, vi har haft indtil nu. Du sidder som topchef i det her hus, og nu siger du, at vi skal i arbejdstøjet som politikere. Jeg vil meget intenst opfordre til, at DR’s ledelse og bestyrelse også går i arbejdstøjet nu«, lød det fra ministeren for rullende kamera.

Efterfølgende mente nogle, at Bock gik for langt over for en DR-direktør, som hun ifølge det højtbesungne armslængdeprincip ikke har instruktionsbeføjelser over for.

Og måske gik ministeren – også i egen optik – over stregen.

Nej, jeg ærgrer mig bestemt ikke Mette Bock

Sådan lød vurderingen i hvert fald fra den ene hovedperson, Maria Rørbye Rønn, da hun mandag i denne uge deltog i programmet Q/A på Radio 24syv og blev spurgt til episoden.

»Jeg oplever faktisk også, at ministeren var lidt ærgerlig over, at hun fik hidset sig godt og grundigt op, fordi det måske også oplevedes som lidt upassende. Det er jo ikke sådan, at jeg er underlagt instruktionsbeføjelse fra ministeren, men det var måske lige lovlig langt at trække den i at gøre tydeligt over for mig, hvem der bestemmer. Jeg ved jo godt, hvem der bestemmer rammerne«, forklarede Rørbye Rønn.

Bock: Må stå for Rønns egen regning

Spørger man den anden hovedperson, Mette Bock, afviser hun dog blankt, at hun gik for langt tilbage i april.

»Nej, jeg ærgrer mig bestemt ikke. Jeg hidsede mig på ingen måde op, men der var på det tidspunkt behov for at markere, at rammer og økonomi er en politisk beslutning, og at ændringen naturligvis byggede på et ønske om et andet DR. At Maria Rørbye Rønn vurderer at min bemærkning var »upassende« må stå for hendes egen regning«, skriver Bock til Politiken.

Maria Rørbye Rønn medgiver, at »Mette Bock ved selvfølgelig bedst, hvad hun ærgrer sig over«.

»Min pointe var egentlig bare, at vi allerede efter udsendelsen havde en helt fin dialog, og det har vi haft adskillige gange siden«, forklarer hun i en mail.