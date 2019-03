Helt ind i hovedet på en diktator: Ny dansk dokumentar om Myanmar vil prøve at forstå dem, der ikke kæmper for demokrati

Det har taget instruktør Karen Stokkendal Poulsen fem år at komme ind under huden på de tidligere militærgeneraler i Myanmars diktatur. I ’Scener fra et militærdiktatur’ forsøger hun at vise, hvem mændene bag diktaturregimet er, og hvorfor det er så svært for dem at overgive sig til demokrati. Dokumentaren har premiere på CPH:DOX i næste uge.