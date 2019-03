»Bizar«, »usammenhængende« og »opblæst primadonna«: Nicki Minaj bliver haglet ned af anmelderne efter flopkoncert i København Usammenhængende, bizar og fuldkommen forrykt. Anmelderne sabler amerikansk rappers koncert i Royal Arena.

Fredag aften gæstede Nicki Minaj Royal Arena i København, men der er langt mellem roserne blandt flere danske musikanmeldere.

Politiken kvitterer med blot to ud af seks hjerter til den amerikanske kvindelige rapper.

»I en ubegribeligt usammenhængende koncert, fandt Nicki Minaj hele tiden nye måder at ødelægge sin egen koncert på i Royal Arena«, skriver musikredaktør Simon Lund.

Også Jyllands-Postens Anders Houmøller Thomsen lander på to stjerner, og kalder samtidig koncerten for 'bizar'.

»Der var en ophobning af krisetegn ved koncerten, der nærmede sig en katastrofe. Først var hovedpersonen og følge af en eller anden grund voldsomt forsinket, og koncerten endte med at trække ud til langt over midnat«.

»Der blev på velkendt og rastløs hiphopmanér skøjtet overfladisk hen over et glidebane-repertoire af numre«, skriver han.

Ekstra Bladet: Fuldstændig forrykt forestilling

Ekstra Bladet var også til stede fredag aften. Men ifølge avisen kunne verdensstjernen ikke fylde koncertstedet.

Kun omkring 3.500 gæster mødte op i Royal Arena, hvor der ellers er plads til omkring 16.000. Det betød ifølge Ekstra Bladet, at de resterende 12.500 gik glip af en 'fuldkommen forrykt forestilling'.

»36-årige Minaj er en rapper med snerrende autoritet i et forrygende laserflow, men hendes kvaliteter som speedglad rimsmed har hun for uvane at placere i skyggen af sine svulmende former, og på Amager balancerede hun uskønt mellem opblæst primadonna og punkteret sexdukke«, skriver Ekstra Bladets Thomas Treo, der ligeledes giver to stjerner.

Blandt de fraværende var musikmediet Gaffa, der havde boykottet koncerten.

Det skyldes ifølge Gaffa, at arrangementet havde for mange restriktioner i form af blandt andet begrænsning eller forbud mod pressefotografer.

ritzau