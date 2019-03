Ny kulturundersøgelse: Danskerne vil hellere støtte biblioteker end biografer

»Man skal passe på med at hænge sig for meget i det tal, da film og tv-serier med streamingtjenesternes indtog i vidt omfang opfattes som en forbrugsvare snarere end som kultur. Virkeligheden er, at filmproduktioner er dyre og krævende, og dansk film bliver til på et så lille marked, at der ikke er underlag til at producere den uden støtte«.

Ifølge Louise Ejgod Hansen kræver det en mere kvalitativ tilgang, hvis man ønsker at bruge danskernes holdninger til kultur som afsæt for en debat om prioritering af kulturstøtte, anfører hun:

»Vores erfaring er, at folk har meget svært ved at vurdere, hvad der bliver brugt på kultur, og om det er ’rimeligt’«, siger hun med henvisning til den nylige evaluering af Aarhus 2017.

Her vurderede svarerne bredt, at der blev brugt for mange penge på kulturbyåret, men gav helt andre svar, der omtrent matchede det faktiske budget, når de blev spurgt om, hvad der burde gives til arrangementet per borger.