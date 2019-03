Det kan du opleve i den kommende uge: Byg din egen avantgardistiske stol

KIM SKOTTE OM FILM: Britt-Marie var her. Instr. Tuva Novotny. Biografpremiere 14. marts.

Svenske Tuva Novotny er også i dansk film kendt som en glimrende skuespiller. Hun tog sidste år hul på en karriere som instruktør, og i sin anden spillefilm spiller hun i hovedrollen i en film instrueret af en anden dygtig svensk skuespillerinde, der har vist sig som en dygtig instruktør, nemlig Pernilla August. Filmen om 63-årige Britt-Marie, der får nok af det hele, er baseret på Fredrik Backmans bestseller.

LUCIA ODOOM OM BEAT: Nao Koncert Store Vega. 13 marts.

Hvis man vil høre, hvordan science fiction lyder, skal man onsdag aften troppe op i sine mest futuristiske gevandter og danse ind i fremtiden med den britiske sangerinde Nao. I 2014 dukkede hun op med sin helt unikke tilgang til soul med ep’en ’So Good’. Den foldede minimalistisk og eksperimenterende r’n’b ud og legede med de nysgerrige britiske elektroniske musikstrømninger. I 2016 fik hun for alvor sit gennembrud med albummet ’For All We Know’, og i 2018 fulgte hun op med albummet ’Saturn’, der, som titlen indikerer, er en rundrejse i fremtidig musik, der er i nærkontakt med fjerne planeter.

JES STEIN PEDERSEN OM BØGER: Sara Stridsberg: Kærlighedens Antarktis. Udkommer 15. marts

Sara Stridsbergs nye roman er hendes hidtil bedste, og det siger noget i så fremragende et forfatterskab. I ’Kærlighedens Antarktis’ lader hun en myrdet narkoluder fortælle sin rørende historie, så man aldrig glemmer den. Om hendes to børn, der blev sat i familiepleje, om den druknede bror, forældrene, det hårde liv. Fra dødsriget svæver hun mellem tid og rum, ser alt, husker alt, også da morderen kvalte hende og skar hende i stykker. Det er Stridsberg på de svagestes og mest sårbares side. Litteratur, der synes at kunne alt.





LARS HEDEBO OLESEN OM DESIGN: Bauhaus #itsalldesign. Designmuseum Danmark. København. Åbner 14. marts

100 år med kubeformede huse, stole i stålrør og tekopper af glas. I 2019 er det 100 år siden, den tyske Bauhaus-skole blev grundlagt, og Designmuseum Danmark hylder Bauhaus og viser samtidig, hvordan skolens tanker kom til at påvirke dansk design. Hjertet i skolen var de mange værksteder, og Designmuseum Danmark har derfor oprettet et lille værksted, hvor man selv kan lege designer for en eftermiddag.

HENRIK PALLE OM TV: The Good Fight – sæson 3. HBO Nordic. Premiere 15. marts.

En af de mest interessante figurer fra advokatseriernes univers er den kvindelige superjurist Diane Lockhart, som vi først lærte at kende i serien ’The Good Wife’, hvor hun var senior partner i det firma, hvor hovedpersonen, Alicia Florrick, fik ansættelse, da hendes politikermand blev skandaliseret og fængslet. Efter at den fortælling fandt sin ende med syv sæsoner på bagen, kom spinoffserien ’The Good Fight’. Her er fru Lockhart, der i øvrigt spilles vidunderligt af Christine Baranski, også kendt fra sin rolle som den nørdede fysiker Sheldon Coopers mor i serien ’Big Bang Theory’, den egentlig hovedperson. Nu er tredje sæson på trapperne, og den er ventet med længsel af alle legal eagle-seriefans.

THOMAS MICHELSEN OM KLASSISK: Aarhus International Piano Competition. Musikhuset Aarhus. Fra 16. marts.

I næste uge ankommer 42 unge pianister til Aarhus for at konkurrere. De kommer fra hele verden, og den utrolige 13 år gamle Hao Wei Lin fra Taiwan, der blev nummer 2 i konkurrencen sidste gang, skyder den af sted med en koncert på lørdag. Konkurrencen er en chance for at opleve næste generations mesterpianister, mens de stadig er helt unge. Finalekoncerterne finder sted fredag 22. og lørdag 23. marts.