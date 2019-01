Bauhaus fylder 100. Fire udstillinger du skal til Tyskland og se i år

Bauhaus i bevægelse

’Bauhaus und Amerika’ har fokus på den scenekunst, der udviklede sig i Bauhaus-miljøet. Teaterlinjen på Bauhaus-skolen var et laboratorium for lys, musik og dans, og skolens tanker blev videreført i USA for senere at præge avantgarden inden for teater og performance i Europa.

Bauhaus und Amerika. Experiments in Light and Movement. LWL- Museum für Kunst und Kultur. Münster. Til 10, marts

Det globale Bauhaus

’Bauhaus Imaginista’ har undertitlen ’Still undead’ og viser, hvordan Bauhaus-tankerne har præget musik, film og visuel kommunikation. Fokus ligger på Bauhaus-skolens internationale rolle, og udstillingen viser, at der sideløbende med Bauhaus var kreative sjæle i mange lande, der virkede ud fra de samme tanker.

Bauhaus Imaginista.Haus der Kulturen der Welt. Berlin. 15. marts til 10. juni





Det ikoniske Bauhaus

Bauhaus Archiv i Berlin, der er byens store Bauhaus-museum, er lukket på grund af ombygning, men der vil i løbet af 2019 foregå adskillige ting i Berlin, der markerer 100-året for Bauhaus-skolens etablering. En af dem er udstillingen Original Bauhaus, hvor omdrejningspunktet er billeder, tegninger og designgenstande.

Original Bauhaus. Berlinische Gallerie, Berlin. 6. sep. til 27 januar

Weimars nye museum

Det var i Weimar, at Bauhaus-skolen oprindelig blev grundlagt, og det markerer byen med et nyt museum tegnet af arkitekterne Heike Hanada og Benedict Tonon. Museet kommer til at fremstå som en stor hvid monolit, og første udstilling vil fokusere på værker, der blev skabt i de år, Bauhaus holdt til i Weimar.

Bauhaus Museum Weimar. Weimar. Åbner 6. april