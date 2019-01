Kig ind i den danske Bauhaus-arkitekts eget hus

Edvard Heiberg (1897-1958) var en norsk født dansk arkitekt, der var med i forreste internationale række, da den ny tids arkitektur, funktionalismen, blev formet.

Efter uddannelse arbejdede han i 1920-22 i Frankrig på blandt andet Le Corbusiers tegnestue, og da han kom hjem til Danmark for at gifte sig med bagermesterdatterne Ellen Marie Nielsen, tegnede han dem en skræddersyet villa i Virum ud til Lyngby Åmose. Parret flyttede ind i huset i 1924, og det regnes for Nordens første hus i funkis-stil, som funktionalismen kom til at hedde herhjemme.

Det er et farverigt, særpræget hus og et monument over de internationale strømningers indflydelse på byggestilen i Danmark.

Heibergs farveskala er også i bedste Bauhaus-ånd. De ekspressive farver – ude såvel som inde – havde dels til formål at understrege arkitekturen, men de var også et signal til omverdenen om, at her boede rationelt tænkende mennesker uden fordomme. Heiberg var i 1920’erne og 1930’erne en af kulturkampens bannerførere, og sammen med Poul Henningsen etablerede han Kritisk Revy.





Ligesom Heiberg eksperimenterede med farverne, så tog han også nogle chancer med indretningen. Villaen indeholder et af Danmarks allertidligste eksempler på det fælles alrum, moderne indretning af køkkenet og en stue med ekstraordinær loftshøjde.

Ejendommen er opført som privatbolig i 1924. Heibergs hus kan betragtes som den første funktionalistiske bygning i Danmark, selv om det også har klare klassicistiske træk. Især farverne er specielle i forhold til, hvordan mange betragter funktionalismen, men den var ganske farverig i sine tidlige år.

Om farverne sagde han i et interview i 1922:

»Rummene er store og lyse, og de er i alle måder indrettet så praktisk det lader sig gøre … Det er farverne, de indbyrdes størrelsesforhold og lyset, der betinger skønheden i disse rum. Lamperne er ikke anbragt efter dekorative hensyn, men efter praktiske hensyn. Hjemmet skal ikke tage sig ud for andre, men være til behagelighed for os selv«.





Han blev i 1930 udnævnt til professor på Bauhaus i Dessau under Hannes Meyers ledelse. Som a