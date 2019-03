Total kovending: Nu må nordmændene alligevel gerne høre Michael Jackson

Den opsigtsvækkende beslutning om at bandlyse Michael Jacksons musik fra NRK i to uger er droppet igen.

Det norske medie NRK trækker i land: Det vil alligevel spille Michael Jackson, skriver NRK selv.

Den norske public-servicestation meldte ellers i går ud, at man i to uger fra 8. marts ville stoppe med at spille sangerens musik på stationens radiokanaler.

Beslutningen kom, efter at nye anklager om misbrug af børn er blevet rettet mod Jackson i forbindelse med en dokumentar på streamingtjenesten HBO.

Men det var en fejl, lyder det nu.

»Beslutningen, som blev taget i går, var en fejl, så vi laver den om. Vi må adskille kunstneren og kunsten, og dermed ikke indføre et generelt forbud mod at spille Michael Jackson«.

»Beslutningen blev taget på baggrund af gode intentioner, men vi har efterfølgende set, at den var forkert. Jeg har derfor omgjort den«, siger Thor Gjermund Eriksen, øverste chef for NRK.

Det er faren for, at NRK dømmer popikonet, der er problemets kerne, mener NRK-chefen.

»Beslutningen skaber et indtryk af, at vi tager stilling til Michael Jacksons skyld, hvilket vi ikke gør«, siger Thor Gjermund Eriksen.

DR bekræftede mandag, at man ikke gik med tanker om at forbyde Michael Jackson fra radioen. Hvorvidt de norske kolleger blev inspireret af svaret fra danske Gustav Lützhøft, radiochef i DR, er uvist.

»I DR arbejder vi ikke med sorte lister over kunstnere, vi ikke spiller på radio. I stedet forholder vi os løbende til musikken og ikke mindst musikkens kontekst og overvejer, om der er omstændigheder, der gør, at vi for eksempel skal undgå at spille konkrete sange i en periode«.

»For nuværende er der ikke grund til ikke at spille Michael Jackson«, skrev radiochefen i en mail til Ritzau.

Dokumentarfilmen ’Leaving Neverland’, der frembringer nye misbrugsanklager mod Jackson, har fået boet efter ham til at sagsøge streamingtjenesten HBO.

