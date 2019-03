Leonardo da Vinci skildrede Mona Lisa med nøgne bryster - nu skal hun udstilles

En kommende udstilling på Louvre vil vise et værk, der efter alt at dømme stammer fra Leonardo da Vincis hånd og lader til at være samme model som Mona Lisa blot med nøgen overkrop. Nogle mener dog, at modellen var en mand.

Kunst. Alle og enhver har hørt om et maleri, som Leonardo da Vinci omkring 1506 malede af en fornem florentinsk kvinde, ved navn Lisa Gherardini del Giocondo. Det kaldes ’Mona Lisa’ og hænger på Louvre i Paris. Men ingen ved, hvordan denne Mona Lisa så ud – uden tøj på, medmindre vi søger svaret i denne tegning, som sandsynligvis stammer fra Leonardos hånd. For her er den nøgne kvinde skildret i samme stilling som figuren på det verdensberømte maleri. Senere på året markerer Louvre Leonardos 500-års dag med en udstilling, som også vil omfatte denne tegning, ’Monna Vanna’. Hvilket betyder forfængelig kvinde.

Men kan vi nu være helt sikre på, at modellen til maleriet og tegningen også var en kvinde? Leonardo, som havde en anklage om homoseksualitet hængende over hovedet, omgav sig i sit atelier med en del mænd, blandt andre en vis Salai, som kunstneren tog som medhjælper og elev i 1490, og som forblev hos ham indtil 1518. Året efter kom Salai til at arve en del malerier af mesteren, muligvis også billedet af Mona Lisa, som senere kom i den franske konges besiddelse.

Salai beskrives som en meget køn ung mand, men vild og tyvagtig. Ligesom Michelangelo vides at have brugt mænd som model til sine kvindefremstillinger, blandt andet i Det Sixtinske Kapel i Rom, kan det ikke udelukkes, at Leonardo gjorde noget tilsvarende. Det vil sige, at modellen til Mona Lisa måske er identisk med ynglingen. Den såkaldte ’kvindes’ venstre arm opviser muskler, der godt kunne underbygge påstanden.

De fleste kunsthistorikere tror dog ikke på teorien, heller ikke selv om nogen har foreslået, at navnet Mona Lisa kunne være et anagram for udsagnet ’Mon Salai’. Hvilket sidste kunne bekræfte det intime forhold, der måske har eksisteret mellem Leonardo og hans væsentligt yngre elev. For Salai var kun fyldt ti år, da han kom i lære hos mesteren. Det sidste lader vi lige stå et øjeblik.