Den lyriske avantgardes førstedame udkommer nu på dansk, og hendes bog er lige så umulig at læse, som den er at lægge fra sig

Hvad man forventede skulle være en roman om at rejse med nattog fra Wien til Paris i begyndelsen af 1980’erne, ser allerede på de første sider ud til at være en mildt sagt anderledes og meget besværlig rejse ind i et forfald. Kroppens, sindets og sprogets forfald.

Østrigske Friederike Mayröcker er blevet beskrevet som den lyriske avantgardes førstedame. I dag er hun 94 år og har skrevet hundredvis af bøger, og ’Rejse i natten’ fra 1984 udkommer her på dansk for første gang.

Friederike Mayröcker: Rejse gennem natten. Oversat af Eva Botofte. Forlaget Palomar. 108 sider. 199,95 kr.

Rejsen som en form for opbyggelig poetik rulles i romanen hånligt og parodisk ud. Noget egentligt forløb er der ikke, og Mayröckers skrift kan være lige så skønhedssøgende, som den grundlæggende er grum og gådefuld. Tiden går i en og samme bevægelse forlæns og baglæns, og det er med en intens skrivemani, at hun paradoksalt fremskriver apatien, forfaldet og den eksistentielle udmattelse.

Romanen, der er svær at genrebetegne – den består af løse erindringer, associationer, drømmebilleder og refleksioner over for eksempel Goya og Derrida, men tager sig også ud som en slags dagbog – trækker sig tilbage fra verden, men gør det også med en øm henvendelse til den læsende. Derudover er der så også en eller anden poststrukturalistisk opløsning af betydninger på spil, der helt sikkert er dybt udmattende at skulle forsøge at orientere sig i.

Det var først, da jeg gav slip på ethvert ønske om at bevæge mig i nogen som helst retning, at bogen åbnede sig for mig

I sit gode efterord er Madame Nielsen oppe på de høje nagler, når han skriver, at »skriftens kaos er formgivet og transformeret i en sådan grad, at forfaldet for læseren fremstår som liv af en rigdom og mangfoldighed og et nærvær, der overgår livets, og som kun kunsten og det sublime kan frembringe«. Men man er tilbøjelig til at give ham ret, når man læser Friederike Mayröcker.

Indre hallucinatorisk rum

Der er tale om en roman, der helt grundlæggende stiller spørgsmål til, hvordan og hvorfor man skriver og læser. Den lokker med en eller anden drivkraft, en motor; løftet om en rejse og en udvikling.

Men det var først, da jeg gav slip på ethvert ønske om at bevæge mig i nogen som helst retning, at bogen åbnede sig for mig; da jeg accepterede jeget som et besværligt lyrisk og ikke et fortællende jeg. Og da jeg accepterede rejsen som en bevægelse fra et ydre til et indre hallucinatorisk rum, da jeg begyndte at lytte til lyden af sproget, der også på dansk larmer smukt i Eva Botoftes oversættelse.

Med sig på rejsen, der trods alt findes et eller andet sted i skriften, har fortælleren vistnok en mand; tilhviskeren, kalder hun ham, men det står aldrig klart, hvorvidt han overhovedet er til stede med hende. Mayröcker kan inden for den enkelte sætning skifte umærkeligt mellem voldsom affekt og nøgtern distance, og hun skriver sig ind i kroppens og sindets forfald og er skeptisk over for enhver fortalt historie:

»(…) jeg er næsten ikke herre over mig selv længere, en konstant distance til alt, en konstant desinteresseret distance til sig selv, at betragte sig selv, fordømme sig selv, har gjort mit liv til en pine, et pludseligt mørke der dækker hele himlen, jeg er heller ikke sikker i troen«.

Mayröcker er desuden kendt for at arbejde med collageteknikker, hendes arbejdsværelse er notorisk kaotisk, og hvad der umiddelbart også virker kaotisk ved hendes skriveproces og montageteknik, afslører også efterhånden en sindrig systematik; som en bevægelse mod en orden, hvor fragmenterne, citaterne og synerne samler sig til en form for fortælling.

Det føles, som om jeg hverken kan fortsætte eller stoppe med at læse. Og inden jeg får det afgjort, er jeg kommet igennem 100 siders mærkelig rejse gennem natten.