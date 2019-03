New York har fået et nyt kunstmuseum dedikeret udelukkende til hundemalerier

The American Kennel Club’s Museum of the Dog er ikke noget almindeligt kunstmuseum.

I Midtown, Manhatten, er der netop åbnet et nyt museum. Det hedder The American Kennel Club’s Museum of the Dog, og det er, som titlen antyder, ikke noget almindeligt kunstmuseum. Hvis det ligefrem er sandt, at hunden er menneskets bedste ven, er det modsatte heller ikke forkert: at mennesket er hundens bedste ven. Især hvis hunde kan lide at blive malet. Af mennesker.

De udstillede genstande i museet, som fylder to etager, er nemlig stribevis af maleriske fremstillinger af hunde, i mange størrelser, farver og racer.

Tag for eksempel dette maleri. Titlen kunne godt være ’Puddelhund i landskab’, men billedet fra 1935 har et andet navn, og det er hundens: Ch. Nunsoe Duc de la Terrace of Blakeen, som blev Best in Show ved Westminster Kennel Clubs prestigefyldte hundeshow samme år. Kunstneren har naturligvis også et navn: Maud Earl, som hun signerede sig, blev født i London i 1864, samme år som Vilhelm Hammershøi, som hun dog i øvrigt ikke minder om. Ligesom sin far var hun dyremaler, og hendes foretrukne motiver var hunde.

Maud Earl havde succes i det engelske kunstliv i den viktorianske periode, hvor kvindelige kunstnere ellers ikke var i høj kurs. Selv dronning Victoria viste interesse for hendes kunst. I 1897 havde hun en udstilling, hvor hun viste portrætter af ikke færre end 48 forskellige hunde. Men miss Earl brød sig ikke om det, som Første Verdenskrig gjorde ved det gamle Europa, og derfor emigrerede hun i 1916 til USA. Medgangen fulgte med hende, og hun fik mange bestillere i sit nye fædreland. Først i 1943 forlod hun denne verden. Portrættet af puddelhunden stammer fra hendes amerikanske periode.