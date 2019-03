Kvaksalveri: Amazon fjerner bøger, der påstår, at blegemiddel og kamelmælk kan kurere autisme

Amazon og Facebook er begyndt at gribe ind over for misinformation om vacciner og autisme.

Verdens største netbutik, Amazon, er tilsyneladende gået på jagt efter bøger og tv-programmer, der misinformerer om vacciner og autisme.

Efter at magasinet Wired har sat fokus på en række bøger hos Amazon, der blandt andet påstår, at blegemidler, kamelmælk, yoga og vegansk kost kan kurere autisme, har Amazon valgt at fjerne dem, skriver The Guardian.

For eksempel er bogen ’Healing the Symptoms Known as Autism’ ikke længere tilgængelig. Bogen påstår, at midlet Miracle Mineral Solution, der primært består af blegemidlet klordioxid, kan behandle autisme. Midlet har ifølge The Guardian ret farlige bivirkninger.

En anden bog, ’Fight Autism and Win’, der også anbefaler brug af kemikalier mod autisme, er ligeledes blevet fjernet fra verdens største onlineboghandel.

Amazon bekræfter over for NBC News, at man har fjernet bøger, der påstår at kunne kurere autisme. Men Amazon vil ikke svare på, hvorfor de er blevet fjernet, eller om det er et led i en større oprydning hos Amazon.

For kun en uge siden var det en række tvivlsomme sundhedsprogrammer, der forsvandt fra Amazons streamingtjeneste, Amazon Prime. Videoerne advarede blandt andet mod MFR-vacciner, som blev beskyldt for at kunne føre til blandt andet autisme.

Censur

En af de største modstandere af obligatoriske vacciner, Larry Cook, beskylder på sin facebookside Amazon for at udøve censur.

Larry Cook står bag kampagnen ’Stop Mandatory Vaccination’ og opfordrer sine følgere til at »hamstre bøger og dvd’er, mens de kan«.

Gennem længere tid er de store mediemastodonter blevet kritiseret for at forstærke modstanden mod vacciner, hvilket kan betyde sygdomsudbrud og koste menneskeliv. Og det ser ud til, at de nu reagerer.

I sidste uge besluttede Facebook, at det sociale medie ikke længere vil tillade reklamer, der indeholder misinformation om vacciner, ligesom Facebook vil forsøge at minimere udbredelsen af grupper og facebooksider, der spreder misinformation om vacciner.

Det har blandt andet ført til, at reklamer, som Larry Cook står bag, er blevet fjernet.