Pludselig var de væk: Ivrig politiker får Amazon til at fjerne omdiskuterede vaccinedokumentarer

En amerikansk politiker har presset Amazon til at fjerne flere dokumentarprogrammer, der advarer forældre mod at vaccinere deres børn.

Amazon har valgt at fjerne mindst fem dokumentarer, der er kritiske over for vaccinationer, skriver flere amerikanske medier.

De fem dokumentarprogrammer, der blandt andet advarer om, at der kan være en sammenhæng mellem vacciner og autisme, astma og neurologiske skader, har længe været tilgængelige på Amazons streamingtjeneste, Amazon Prime.

Det er titler som ’We Don’t Vaccinate’, ’Shoot ’Em Up: The Truth About Vaccines’ og ’Man Made Epidemic’. Den sidste handler om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem det stærkt stigende antal mennesker med en autismediagnose og MFR-vaccinen, altså den vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, alle får som børn. En mistanke, som en kæmpe dansk undersøgelse af 650.000 børn i denne uge igen aflivede.

Ikke desto mindre har det været budskabet i dokumentarprogrammer på Amazon Prime, som blandt andre CNN Business har omtalt. Det har fået det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus Adam Schiff til at skrive et åbent brev til Amazons topchef, Jeff Bezos. Han kritiserer Amazon for at anbefale produkter, der afholder forældre fra at få vaccineret deres børn og dermed bidrager til den omsiggribende trend mod vacciner.

I har et ansvar

Ifølge det amerikanske medie Variety skriver Adam Schiff, at der er »tungtvejende beviser for«, at en af grundene til modstanden mod vacciner er upræcise informationer om vaccinerne på nettjenester som Amazon:

»Som verdens største onlinemarkedsplads har Amazon en unik position, når det handler om at styre forbruget«, hedder det i brevet.

Adam Schiff kritiserer samtidig Amazon for at tillade reklamer, der misinformerer om vacciner.

Amazon har ikke kommenteret eller selv meddelt, at dokumentarfilmene ville blive fjernet. Amerikanske medier kan bare konstatere, at efter medieomtalen er de ikke længere tilgængelige, og at de blev fjernet kun få timer efter Adam Schiffs åbne brev til Jeff Bezos.

Selv om dokumentarfilmene nu er fjernet fra Amazon Prime, kan fire af de fem fortsat købes i dvd-udgaver på Amazon. Ligesom der også er en del antivaccinebøger til salg på tjenesten, skriver Variety.

Adam Schiff har også henvendt sig til Google og Facebook for at høre, hvordan de vil forhindre spredningen af misinformation, der afholder forældre fra at få vaccineret deres børn.

I brevene fremhæver Adam Schiff, at der er overvældende videnskabelige og medicinske beviser for, at vaccinerne er fuldstændig sikre og samtidig effektivt forhindrer udbrud af sygdomme.

Ifølge Variety har Google-ejede YouTube meddelt, at videotjenesten ikke længere vil tillade reklamer på youtubekanaler med budskaber mod vaccinationer. Og Facebook har meddelt, at det sociale medie arbejder på at »reducere« distributionen af misinformation om sundhed.